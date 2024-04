Lovesik: un cuore country per conquistare l’America

Quando sono arrivati ad Austin, Texas, cuore dell’America profonda che considera il country un patrimonio culturale fortemente identitario e simbolo della tradizione, hanno trovato una folla di ammiratori in fila per conoscerli. È una storia di artigianato musicale e di passioni tenacemente coltivate, quella dei Lovesik, il gruppo bolognese composto da Francesca Alinovi, Paolo Roberto Pianezza e Alessandro Cosentino, che ha fatto innamorare il pubblico d’oltreoceano suonando a casa loro, il loro repertorio popolare.

Appena tornati da un lungo tour di oltre 20 date in quella terra, martedì, 30 aprile, porteranno al Locomotiv di via Serlio, le canzoni del loro nuovo album, ’Remember My Name’, presentato in America in anteprima.

Alinovi, come siete arrivati ad Austin?

"È successo che abbiamo ricevuto la nomination all’Ameripolitan Music Award, l’ ‘Oscar’ della musica tradizionale americana, un riconoscimento che, ogni anno, premia le migliori realtà artistiche nel country, nel rockabilly e nel bluegrass: i suoni che permeano gli Stati Uniti, quelli che più rappresentano l’anima popolare, da cui è nata tutta la musica pop moderna, che confluiranno nel rock’n’roll. Una sorpresa! Eravamo l’unico gruppo non americano inserito nella lista dei finalisti. E abbiamo deciso di costruire, intorno a quella data, un tour. In pochi giorni sono arrivate tantissime richieste e sono state organizzate 20 date".

La musica americana per eccellenza suonata nella sua culla da un gruppo bolognese…

"Gli americani non hanno alcuna forma di snobismo o di prevenzione culturale. Al contrario, per loro è un motivo di orgoglio che la ‘loro’ musica sia così amata e suonata da persone che vengono da altre parti. Ti giudicano in base a quello che sai fare, alla originalità della tua proposta, all’energia e all’amore che ci metti nel fare questo lavoro. Quello che c’è scritto sul tuo passaporto non conta. Conta saper suonare e conquistare il pubblico".

Che genere di persone è venuto ad ascoltarvi?

"In America il country è pop, non è musica per persone nostalgiche. È un suono che ha a che fare con la vita di ogni giorno, racconta la quotidianità, è un linguaggio comune a tutti, persone di età molto diversa, come il pubblico che ha affollato i locali dove ci esibivamo. Spettatori, ci tengo a sottolinearlo, che venivano per ascoltare solo noi, infatti non eravamo il gruppo di apertura per artisti locali più conosciuti".

Una grande emozione!

"Certo, sono stati tanti i momenti indimenticabili. Ragazzi che, dopo gli spettacoli, facevano la fila per farsi firmare il nuovo disco, acquistavano le magliette, persone che sino ad allora ci seguivano sui social e che finalmente potevano incontrarci. Molti ci raccontavano di aver fatto viaggi di molte ore per venire ai concerti".

Martedì 30 siete al Locomotiv, a casa. Tornerete presto in America?

"Intanto abbiamo alcune date estive molto prestigiose in Italia, in estate saremo a Umbria Jazz e poi ad una serie di spettacoli organizzati per festeggiare le tappe italiane del Tour de France e torneremo in America il prossimo autunno".