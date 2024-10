Luca Barbarossa e le canzoni: "Racconto le storie dietro le note"

Il racconto dei brani che hanno fatto la storia della musica – dal cantautorato italiano ai Beatles e Bob Dylan – delle curiosità nascoste e delle trasformazioni sociali che hanno portato con sé: Luca Barbarossa sarà in scena oggi alle 21 al Duse con lo spettacolo ’Cento storie per cento canzoni’, tratto dal suo omonimo libro pubblicato a maggio con La Nave di Teseo. L’artista canterà i brani protagonisti del volume, intervallando la musica con racconti e immagini proiettate sullo sfondo, creando così un intreccio tra note, parole e cinema. Con Barbarossa sul palco ci saranno il chitarrista Claudio Trippa e il polistrumentista Alessio Graziani, entrambi della Social Band.

Barbarossa, nel libro narra cento storie per cento canzoni, ma in scena non può portarle tutte: come ha scelto?

"Ci sono storie irrinunciabili che tengo particolarmente a raccontare. Oltre ad aver selezionato i brani che interpreto meglio a livello vocale, ho ragionato su quali vicende volessi far conoscere al pubblico".

C’è un brano in particolare la cui storia va svelata?

"’I muscoli del capitano’ di De Gregori, perché al suo interno si cela un’altra canzone. Il brano parla del Titanic e viene citato il naufragio della nave Sirio del 1906, la nostra più grande tragedia marittima: i migranti italiani, in partenza da Genova verso il Sud America, persero la vita a Capo Palos, sei anni prima del Titanic. Questa è una storia che è sempre rimasta orfana di racconti, se non in una canzone popolare scritta da Caterina Bueno, che De Gregori cita nel suo brano".

Racconta anche le battaglie per i diritti civili messe in musica dai diversi cantautori: chi è stato il più rivoluzionario?

"Si può essere rivoluzionari in tanti modi, non solo affrontando grandi temi come il disagio sociale o le lotte civili, anche se riconosco che la canzone d’autore abbia avuto questo merito. Per me è rivoluzionario anche chi parla d’amore stravolgendone il linguaggio e il senso comune. Penso a Tenco, che spazza via secoli di romanticismo associando l’amore alla frustrazione personale".

Ha affermato che ’Ognuno di noi è una canzone’: lei con quale si descriverebbe?

"È difficile trovarne una, ma ce n’è una che parla di tutta l’umanità: ’Like a Rolling Stone’ di Bob Dylan, che esprime la nostra incapacità, in qualsiasi periodo storico, di immedesimarsi nell’altro".

Alice Pavarotti