Luca Barbarossa presenta l’album

Ospite speciale, oggi alle 18 alla libreria Feltrinelli di piazza Ravegnana, dove Luca Barbarossa presenta il suo ultimo lavoro ’La verità sull’amore’. Un album di inediti sul sentimento più raccondato di sempre, affrontato dall’artista sia nella dimensione personale che in quella universale. Come sempre è previsto un solo pass per ogni album acquistato, che dà l’accesso prioritario al firmacopie con il cantautore.