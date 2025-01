Luca Carboni ’conquista’ il Pavaglione

Nel mezzo del cammino espositivo e con 6.000 visitatori già richiamati, Luca Carboni cala le sue opere nello spazio urbano per dialogare con i cittadini che ogni giorno passeggiano sotto i portici. A partire da domani, 8 gennaio, la mostra ’Rio Ari O’, fino al 9 febbraio visibile al Museo della Musica con la curatela di Luca Beatrice, si sviluppa all’esterno, sotto il Pavaglione, con una sorta di ’ghost track’ (cioè la traccia nascosta alla fine di un disco che spesso si scopre per caso) dell’allestimento che partirà dal civico 2 di via dell’Archiginnasio fino alle successive 9 chiavi di portico.

Ma cosa si vedrà? Saranno esposti gli autoritratti di Carboni, stampati su larga scala e appesi proprio alle chiavi di ferro degli archi del portico: dettagli intriganti, per il musicista, come lo sono i battiporta, le maniglie e i battenti con forme inquietanti e strane. Satiri, fauni, serpenti che spaventano, guardiani di chissà che cosa: di misteriosi tesori, di segrete intimità, di grandi ricchezze. Nelle opere di notte gli archi dei portici diventano facce, sguardi, teste di donne accese che Carboni incontra lungo il suo viaggio magico per la città.

Chi ha già visitato la mostra, con il percorso in quattro stanze – una sorta di dietro le quinte dove i block notes, gli appunti, i disegni e i quadri sono stati un percorso parallelo ma non disgiunto con i successi musicali di questi 40 anni – e si è deliziato con la wunderkammer all’ingresso, caratterizzata da una motocicletta carica della memorabilia dell’artista, si è di fatto inoltrato in un ’autoritratto’ totale di Luca Carboni, in quell’appassionato lavoro soprattutto dietro le quinte, che lui ama particolarmente da sempre.

Ora, con i quadri in cui ritrae se stesso visibili ’open air’, si avrà quindi la possibilità di andare ulteriormente a fondo della ricerca pittorica del cantautore che ha dichiarato: "La pittura ha accompagnato tutti questi miei anni di musica come un diario di immagini e visioni: personale, intimo, privato, mai messo in mostra, fatta eccezione qualche disegno finito sulla copertina di dischi". E anche: "mi ispirano le donne, i colori piatti delle bandiere, i cartelli stradali, i portici e le chiese. Nella produzione di solito mi piace mescolare la tempera, i colori acrilici, le bombolette spray per la pittura di strada".

Se i dipinti sono l’altra metà della ricerca artistica del cantautore bolognese, cosa rappresentano gli autoritratti? Certamente un modo per approfondire se stesso, ma lui ha quasi sempre scelto foto sue fatte da altri per le cover degli album (a partire dal debutto ’… Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film’) immergendo il suo ritratto anche in particolari visivi che lo affascinano. Ad esempio l’autoritratto scelto come immagine della mostra ’Rio Ari O’, è del 2004 ed è lui con bandiera della Turchia. O come quello con le bandiere di Usa e Urss sulla cover del suo primo libro del 2004 uscito per Pendragon e intitolato appunto ’Autoritratto’, un racconto disegnato che alternava parole e immagini. "Dagli anni Duemila – ha spiegato – ho cercato di giocare nelle pittura con i simboli, con una dimensione di fede: occidente e oriente, luna e stella, cristianità e islam. Simboli di Dio. Ci sono tante didascalie dove racconto il mio percorso non in ordine cronologico: perché dipingo, perché metto i simboli. Vengo da una famiglia molto religiosa che mi ha aperto la finestra sul divino. Io l’avevo chiusa, ma ho sentito l’esigenza di riaprirla negli ultimi vent’anni". La mostra ha conquistato il riconoscimento della critica come miglior mostra a tema musicale 2024 in Italia.