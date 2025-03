Luca Carboni si racconta

Era il 1991 e lui cantava ’Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita’. I versi di Luca Carboni sono entrati nell’immaginario di tutti, giovani e meno giovani. Lo stesso artista ha attraversato sfide, prove e sacrifici nel corso di decenni e gli ’urti della vita’ lui li conosce bene. In fondo li ha raccontati, con le sue canzoni e con la mostra ’Rio Ari O’ al Museo della musica. Domani alle 21, al Teatro Duse, è ospite dell’incontro ’Ci vuole un fisico bestiale?’ organizzato da Illumia e aperto a tutti, in un dialogo con il presidente Marco Bernardi.