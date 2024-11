Luca Carboni: "Vi svelo la mia arte nascosta"

Ma dov’è la Wunderkammer? È proprio lì all’ingresso, quando si entra nella sala espositiva del Museo della Musica dove ha inizio il percorso di ’Rio Ari O. Luca Carboni 40 anni tra musica e arte’. Ma non pensate all’idea classica di camera delle meraviglie, questa di Luca Carboni è tutta un’altra cosa. C’è una moto Scrumbler, che arriva dalla collezione di Giovanni Morandi, e attorno è stata costruita una sagoma dove c’è appeso di tutto: la maglia del Bologna sette giorni su sette, la giacca Stone Island dal video ’Ci vuole un fisico bestiale’, la chitarra Fender elecaster anniversary dal tour ’Inno Nazionale’, la maglia della Fortitudo, la giacca di pelle da Carboni del 1992, foto di amici, di musica, di famiglia e disegni, cornici, quadri e copertine dei dischi.

Ecco che il mondo del Luca prima bolognese e poi nazionale, inizia a delinearsi nelle sue strade parallele, quella della musica, notissima, e quella dell’arte, meno conosciuta, che però è andata di pari passo con la scrittura delle canzoni. Questa mostra, ideata e prodotta da Elastica, che inizia oggi e si conclude il 9 febbraio– al centro della puntata di oggi del nostro podcast il Resto di Bologna – nasceva inizialmente, nella mente del cantautore, proprio per mostrare la sua arte. Poi, però, l’incontro con il curatore Luca Beatrice ha ampliato l’orizzonte, portando a un’esposizione a doppio binario per celebrare 40 anni di vita artistica, dal primo iconico album ’…Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film’. Era il 1984 e Bologna era un’altra città, dove si poteva ancora arrivare in macchina fino in piazza Maggiore, dove "si girava per il centro la notte ascoltando le cassette".

"C’era l’idea di fare questa mostra nata da un incontro con Luca Lazzaris dopo quella che è stata, come sapete, una mia vicenda un po’ complessa, di una malattia che fortunatamente si è risolta – ha raccontato Carboni –. Da un po’ avevo già nel cassetto l’idea di cominciare a svelare sempre di più questa parte che è rimasta un po’ più nascosta nell’intimo: quella della pittura e delle immagini, un viaggio mio personale e parallelo alla musica, per poterlo vivere liberamente, senza ansie da prestazione, un mio diario personale". E prosegue: "Da qualche tempo avevo iniziato a fare delle mostre, avevo preso confidenza con l’idea di svelare questo aspetto e volevo raccontare l’ultimo periodo della mia produzione che mi rappresenta di più. Invece l’incontro con Luca Beatrice ha fatto venir fuori l’idea di celebrare tutti i 40 anni di musica, per creare un percorso di quello che è stato il mio viaggio in questa arte parallela, nata casualmente assieme al mio primo album, perché da bambino non disegnavo, ero un disastro. Invece quando pubblicai ’…. Dustin Hoffman’, finita la copertina iniziai ad avere una grande attenzione per l’immagine, poi partì Videomusic che portava l’esigenza di avere un videoclip con un racconto visivo: in quel periodo a Bologna c’era Pupi Avati che girava il film Noi Tre e parlando con il mio produttore Lucio Dalla, pensammo che poteva essere lui il regista, così iniziai a disegnare delle tavole per mostrargli che idea avevo in mente. Lui non era disponibile e la regia fu di Ambrogio Lo Giudice, però avevo già attivato il ’processo’ del disegno che mi illuminò e mi portò ad approfondire questo mondo". E conclude: "Quello che vedremo in questa mostra parte da quelle prime tavole fatte per illustrare lo storyboard del mio primo video, fino alle ultime realizzazioni pittoriche, quasi scultoree, delle Cattedrali in questi ultimi giorni".

Le Cattedrali sono in effetti una sorta di scultura in cui sovrappone tavole di legno, ferro, cartone con simboli legati alla religione cristiana che spesso fa convivere con la luna e la stella, richiami all’Islam. "Vengo da una famiglia religiosa che ci ha aperto anche forzatamente una finestra sul divino, che ho chiuso e poi ho riaperto", aggiunge poi. Ancor prima dell’apertura, gli incontri previsti con Carboni hanno registrato il sold out e pure i biglietti d’ingresso per alcuni slot orari, è quindi consigliata la prenotazione. Il Pavaglione, invece, accoglierà dall’8 gennaio gli autoritratti di Carboni stampati su larga scala. La mostra vede il sostegno della Regione e il patrocinio del Comune; alla presentazione c’erano anche il sindaco Matteo Lepore e la presidente facente funzione Irene Priolo. A supportare la rassegna, EmilBanca, Gruppo Hera, Manifattura Ceccarelli e Macron, che ieri ha donato all’artista e al tifoso la maglia rossoblù personalizzata.