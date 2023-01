Luca De Nigris, 25 anni dopo. "Nostro figlio sempre con noi, dal dolore è nata una gemma"

Fulvio De Nigris, papà di Luca

Bologna, 8 gennaio 2023 Non sempre il tempo guarisce le ferite. Per Fulvio De Nigris, la morte del figlio Luca – scomparso l’8 gennaio di 25 anni fa, a 16 anni, dopo una coma di otto mesi – "è sempre una ferita aperta". Un dolore che però, afferma Fulvio, certo di interpretare anche il pensiero di Maria Vaccari, mamma di Luca, "è rimasto incastonato dentro di noi come un bene prezioso. Come una gemma che ci accompagna in tutto ciò che facciamo". Da questa gemma è germogliato il progetto della Casa dei Risvegli, un centro innovativo di riabilitazione e di ricerca – oggi unità ospedaliera ad alta specializzazione neuroriabilitativa della Azienda USL di Bologna – in cui dal 2004 sono passate oltre 500 persone con esiti di grave cerebro-lesione acquisita. De Nigris, venticinque anni dopo... "Rimane il dolore per la mancanza di una presenza fisica che non si recupererà più. Ma Luca ci accompagna. So che può sembrare retorico, ma noi viviamo anche guidati da lui. Le cose che lui non ha potuto fare cerchiamo di viverle. Facciamo cose per lui". Ci sono momenti in cui si vorrebbe dimenticare il dolore vissuto? "No. E dico che non sarebbe giusto. Una persona non muore finché qualcuno...