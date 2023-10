Luca Della Casa: "Così riparte il nuovo Orione"

Sono due gli schermi che tornano a illuminarsi in città: quello, a brevissimo, del Cinema teatro Orione e quello – l’attesa in questo caso è entro Natale –, del Cinema Fossolo. Per il primo c’è già una data: venerdì 27 ottobre, a partire dalle 18,30, prende il via ufficiale la nuova stagione cinematografica della sala. E a guidarla ci sarà Luca Della Casa, già impegnato nella programmazione del Galliera dove ha lavorato fino all’inizio del mese. Esperto di cinema d’animazione e asiatico, il nuovo responsabile ha alle spalle una lunga esperienza di selezione di opere nei festival cinematografici, tra cui il Future Film Festival e il Young About International Film Festival. "Già da ora l’impegno al Cinema Orione è totalizzante – spiega Della Casa –. La sala, negli ultimi anni, ha continuato a mantenere la programmazione di cinema d’essai e, allo stesso tempo, ha raccolto il testimone delle sale delle grandi città". Il cinema della parrocchia San Giuseppe Cottolengo coinvolge un pubblico vasto "da Porta San Felice a Casalecchio di Reno", sottolinea Della Casa. Anche per questo è necessaria "una continuità con il lavoro dell’ex direttore Enzo Setteducati (che aveva abbandonato l’incarico una settimana con una lettera d’addio, ndr) – continua –. Negli ultimi anni ha svolto un lavoro encomiabile, ha reso la sala nota in tutta Italia per il cinema d’autore".

Venerdì, dunque, Della Casa alza il sipario con la prima visione esclusiva del film francese Normale di Olivier Babinet, vincitore al Giffoni Film Festival nella sezione Best Generation e distribuito da No.Mad Entertainment che ha atteso la riapertura del cinema per affidarle l’esclusiva del suo film, e il film iraniano Kafka a Teheran dei registi Ali Asgari e Alireza Khatami. A partire da sabato 28 ottobre si aggiungerà poi la programmazione per bambini del film d’animazione Yuku e il fiore dell’Himalaya di Arnaud Demuynck e Rémi Durin. E dall’1 novembre anche Dirty, Difficult, Dangerous di Wissam Charaf. "L’Orione proseguirà lungo la strada intrapresa – aveva scritto nell’annuncio della riapertura il cinema –, conservando la sua identità ed esplorando nuove possibilità e nuove storie, nel solco della proposta culturale d’essai offerta dalle Sale della Comunità con il supporto dell’Acec".

E mentre anche la sala dell’Antoniano, interessata da lavori di ristrutturazione, aspetta di essere restituita alla città, si aspetta anche il Fossolo, che riaprirà grazie a Circuito Cinema Roma, di cui è amministratore delegato Andrea Occhipinti, patron e fondatore di Lucky Red. La data certa in questo caso non c’è ancora. L’obettivo, però, è che torni ad accendere le luci prima di Natale: ora sono in corso lavori di restyling, tinteggiatura e nuovi impianti di proiezione.

Amalia Apicella