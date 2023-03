Luca Di Massa giudice al concorso di pizze

Da Castenaso ad Amburgo in nome della pizza. Protagonista di questa trasferta Luca Di Massa titolare della pizzeria +39 di via Nasica a Castenaso che è stato scelto, in Germania, come giudice di un importante contest di pizza a livello europeo. Nell’ambito della prestigiosa fiera Internorga, tenutasi ad Amburgo, la Pizza Schule di Umberto Napolitano, in collaborazione con Internorga e con l’apporto dei Forni Morello, ha organizzato ben due campionati di pizza, quello tedesco e quello europeo. In giuria di Luca Di Massa, Brand Ambassador della AVPN, Associazione Verace Pizza Napoletana. Con lui Marco Lungo, consulente e maestro dei più grandi nomi mondiali della pizza. Grande coinvolgimento del pubblico presente che è stato partecipe continuo di assaggi delle pizze prodotte dai concorrenti.

"Rappresentare l’Italia e la verace pizza napoletana nel contesto del primo campionato europeo e nazionale tedesco é stato un onore - racconta Di Massa -. Un’esperienza sorprendente vista la qualità e la professionalità dei partecipanti, ed è stato bello aver toccato con mano quello che le aziende italiane fanno fuori dai confini per accrescere e tutelare il vero made in Italy. A dimostrazione che un prodotto come la pizza verace napoletana può essere uno dei mezzi per veicolare e far conoscere le eccellenze italiane in tutto il mondo".

z.p.