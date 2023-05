Luca Martini presenta ’Il corpo della medusa’

Bolognese, classe 1971, di professione responsabile della comunicazione in uno studio legale, Luca Martini scrive tanto da sempre, senza per forza aspirare al successo, "che se poi arriva sarà bello". L’ultimo suo romanzo dalla trama molto intrigante e originale è ’Il corpo della medusa’ (readerforblind editore), che presenterà oggi alle 17,30, in un luogo molto particolare, perché si tratta della biblioteca dell’Ospedale Maggiore. Aperto anche ai non degenti.

Martini, come ha scoperto la biblioteca del Maggiore?

"Me ne ha parlato recentemente un amico. Non ne sapevo nulla, sono rimasto colpito, è una cosa straordinaria che mi fa subito pensare alla possibilità della rinascita di un volontariato culturale: siamo in un luogo di sofferenza, o comunque di attesa e potrebbe accogliere in tante giornate una conferenza, un concerto, una presentazione, uno spettacolo per bambini. Un non-luogo che diventa luogo vibrante e presente".

La trama del suo libro si svolge anche nella nostra città. Chi è il protagonista?

"In parte si svolge a Ozzano, dove abito, e in parte a Milano, perché coinvolge il mondo dello show business e della televisione. E qui entra in gioco Andrea Nebbia, studente di giurisprudenza che a 25 anni si ritrova con un’eredità di 7 milioni di euro, lasciata da questo nonno un po’ strano che negli ultimi dieci anni della sua vita si è preparato alla sua morte".

Facendo cosa?

"Ha iniziato a comprare tutti i dischi di musica da Requiem, a leggere solo libri sulla morte e a collezionare quadri sul tema. Quando muore lascia l’eredità con un solo obbligo, quello di spendere almeno un milione di euro in poche ore, in necrologi, cosa che Andrea fa acquistando pagine intere sui giornali e tappezzando le città di cartelloni funebri. Si fa conoscere così tanto che e radio tv lo vogliono intervistare, facendolo diventare un personaggio famoso. Poi, però, succede qualcosa...".

Benedetta Cucci