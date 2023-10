Luca Pappagallo presenta il libro e insegna dal vivo

È stato tra i primi a intuire i poteri della rete aprendo il primo sito internet dedicato alla cucina nel ’lontano’ 1999. E da allora non si è più fermato. Luca Pappagallo è una star del web, presenza fissa su Food Network dove, grossetano d’origine, propone le ’ricette di casa’. Lo chef infatti (ma lui preferisce definirsi ’cuciniere curioso’) prepara piatti che assicura essere alla portata di tutti, per trasformare il rito del pranzo e della cena in un momento conviviale e di piacere, prima e dopo.

Se dunque avete la passione per la cucina, l’appuntamento di oggi è di quelli da non perdere: alle 18 alla libreria Ambasciatori di via Orefici il cuoco presenta il suo ultimo libro ’La cucina per tutti di casa Pappagallo’ (ed Vallardi). Non solo. In collaborazione con Eataly seguirà uno show-cooking da 50 posti per testare dal vero i segreti che si nascondono dietro i fornelli. è ovviamente consigliata la prenotazione all’WhatsApp 353- 4557453.