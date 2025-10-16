Giocatore della Virtus Bologna arrestato con la moglie: “Luca Vildoza ha aggredito l’equipaggio di un’ambulanza”

Bologna, 16 ottobre 2025 – Avrebbe provocato e poi aggredito, senza motivo, un equipaggio della Croce Rossa,che in ambulanza, lungo i viali, stava andando a soccorrere un ferito.

Protagonista della vicenda, che ha dell'incredibile, il giocatore della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, arrestato dalla polizia nella notte assieme alla moglie, la pallavolista serba Milica Vildoza (i due si sono spostati a luglio dopo un lungo fidanzamento). Tutto sarebbe iniziato in via Calori, a pochi passi dal Paladozza, dove un’ambulanza si era fermata per digitare l’indirizzo di un intervento.

In quel momento sarebbe sopraggiunta l’auto del giocatore che, innervosito dall'ostacolo sulla strada, avrebbe prima lampeggiato al mezzo di soccorso e poi insultato il personale a bordo. La vicenda, però, non si sarebbe conclusa così: infatti, il playmaker bianconero e l’equipaggio dell’ambulanza si sarebbero rincontrati lungo viale Silvani dove il mezzo di soccorso aveva lampeggianti e sirene accese.

Vildoza avrebbe quindi iniziato a ostacolare il mezzo di soccorso con frenate e manovre, finché il personale sanitario non si sarebbe fermato per chiedere le ragioni di un atteggiamento tanto ostile. Il giocatore, dopo aver urlato ai sanitari ‘colpevoli’ – a suo dire – di avere occupato la carreggiata e averlo ostacolato perché stavano “giocando col telefono” ha afferrato per il collo una degli operatori, aggredendola.

A quel punto i colleghi sono intervenuti per aiutarla e nel parapiglia si è “buttata” anche Milica Vildoza, la moglie del playmaker virtussino che vive anche lei a Bologna, che ha tirato i capelli strattonato la sanitaria.

Il caos è stato notato da una gazzella dei carabinieri, che si è subito fermata. Intanto sul viale erano arrivati anche alcuni dirigenti Virtus e la polizia, chiamata dai sanitari.

Gli agenti hanno bloccato il giocatore e la moglie e li hanno portati in Questura, dove dopo gli accertamenti sono stati arrestati entrambi con l’accusa di lesioni a personale sanitario.

La donna che fa parte dell’équipe sanitaria è andata al pronto soccorso per farsi visitare: è stata dimessa dopo alcuni accertamenti.