Luca Vildoza e Milica, amore e sport: le nozze a luglio e la dolce attesa. Fino all’aggressione ai sanitari

Bologna, 17 ottobre 2025 – Sotto le Due Torri tutti parlano di Luca Vildoza, giocatore di pallacanestro della Virtus Bologna, arrestato assieme alla moglie Milica Tasic Vildoza (i due sono stati poi liberati dopo una notte ai domiciliari) con l’accusa di lesioni a personale sanitario.

Ma chi sono Luca Vildoza e Milica Tasic? Vildoza gioca nel ruolo di playmaker ed è stato acquistato dalla Virtus nell’ultima sessione estiva di mercato. Trent’anni, Vildoza è nato in Argentina a Mar del Plata, città situata sulla costa della provincia di Buenos Aires, tra le principali località turistiche e balneari con un importante porto (e terra, tra l’altro, di altri campioni sportivi come il ‘Dibu’ Emiliano Martinez, portiere della nazionale argentina di calcio, e Matias Soulé, attaccante della Roma). Come molti connazionali anche Vildoza ha origini italiane e il suo tesseramento per la Virtus è considerato uno dei più importanti ultimi acquisti di mercato.

Anche perché la mente dei tifosi delle Vu Nere, quando si parla di argentini della palla a spicchi, non fa fatica a tornare ai fasti di Manu Ginobili con la casacca bianconera. È cresciuto cestisticamente nel Club Atlético Quilmes di Mar del Plata, prima di essere convocato nel 2013 al Campus ‘Nba Without Borders in Latin America’ e di trasferirsi in Europa. È approdato così al Saski Baskonia, che lo ha rigirato in prestito per un anno al Quilmes, prima di aggregarlo in prima squadra nella stagione 2016-17. Nel 2021 è arrivata la chiamata in Nba, campionato di basket americano dove ha siglato un contratto con i New York Knicks. Ma, a causa della pandemia portata dal Covid-19, non è mai riuscito a esordire ed è stato tagliato prima di prendere parte ufficialmente alla ‘regular season’. Dopo un’altra brevissima parentesi in Nba con i Milwaukee Bucks, che lo avevano ingaggiato per i play off del 2022, ha giocato poi un anno rispettivamente per Stella Rossa, Panathinaikos e Olympiakos, prima di approdare quest’estate a Bologna.

Milica Tasic (da luglio Milica Tasic Vildoza, dopo il matrimonio con il playmaker della Virtus Bologna) è una pallavolista serba di 25 anni nata a Belgrado, di ruolo schiacciatrice. Ha esordito con la Stella Rossa di Belgrado, dove ha giocato dal 2014 al 2021 prima di trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha giocato per un anno con le Las Vegas Rebels, la squadra di pallavolo femminile che rappresenta l’Università del Nevada. Ha giocato poi un anno in Romania con la Dinamo Bucarest, in Turchia con Merinos a Gaziantep e in Grecia con l’Asp Thetis. Non è stata convocata dalla sua nazionale per gli ultimi Mondiali di Volley, quelli vinti dalle Azzurre. Milica, che è incinta, vive insieme con il marito Luca a Bologna: sul suo profilo Instagram sono tantissime le foto delle nozze postate dalla pallavolista con il cestista in piena estate. I due sono poi andati in luna di miele insieme in Messico, a Cancun.