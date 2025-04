Luca Ward: "Provate con me a interpretare i grandi divi"

Quarant’anni di carriera in cui è stato uno, nessuno e centomila. In cui ha inciso nell’immaginario collettivo le battute più iconiche della storia del cinema. "Al mio segnale scatenate l’inferno", Russell Crowe nel Gladiatore, o "Ezechiele 25:17…", Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. Mercoledì alle 21 Luca Ward sarà al Dehon con ‘Il talento di essere tutti e nessuno’, regia di Luca Vecchi.

Ward, lo spettacolo ha girato il mondo. Qualche giorno fa era a Boston… "Mio nonno era di Boston e faceva il comandante della marina mercantile americana. Il mio viaggio parte da lì, dal forte legame della mia famiglia con il mare. Faccio salire il pubblico su un’imbarcazione e la rotta prosegue attraversando il mondo dello spettacolo, tra aneddoti e storie che ho vissuto".

Il racconto coinvolgerà anche gli spettatori. In che modo? "Li invito a esibirsi in varie prove di natura fisica, come le chiamo io. Faccio doppiare i grandi film. Si scoprono cose incredibili: alcuni doppiano in dialetto ed è molto divertente, altri sono dei fenomeni. Una volta un camionista ha provato a doppiare 007 e sembrava di ascoltare James Bond".

Anche lei ha fatto il camionista prima di fare l’attore. "Ho provato a fare di tutto per non fare questo mestiere. Mi spaventava il fatto che il talento e le capacità contassero poco. Nell’ambiente è tutta una questione di fortuna e di incontri".

Pensa di essere stato fortunato? "Lo sono. Migliaia di miei colleghi non riescono a lavorare, devono arrotondare facendo i camerieri o i rider. Il nostro è un mestiere che si ama e si odia. Può essere bellissimo, un gioco che dura tutta la vita, come diceva Monica Vitti. Ma dobbiamo avercela, la possibilità di giocare".

Tra i tanti ruoli che ha interpretato, ce n’è uno che ancora sogna? "Mi sarebbe sempre piaciuto interpretare Gesù, purtroppo oggi per una questione anagrafica non posso più farlo".

L’Intelligenza artificiale è una minaccia per il mondo del doppiaggio? "Sì, come per tantissimi altri. Negli studi di doppiaggio arrivano continuamente proposte sconvolgenti. Qualche giorno fa ci è stato detto che le voci robotiche avrebbero iniziato a sostituire quella umana partendo dai cartoni animati. Un’idea criminale: un bambino non è in grado di capire cosa sia robotico e cosa non lo sia".

Con Bologna che rapporto ha? "Nella famiglia di mia moglie (l’attrice Giada Desideri, ndr) sono tutti emiliani: gente tosta. Ricordo che gli enormi danni del terremoto mi impressionarono, così come quelli delle ultime alluvioni. Li ammiro perché loro non si fanno abbattere".

Amalia Apicella