Luca Zabbini della Pfm in terapia semintensiva, il post che spiega cosa è successo

Bologna, 27 giugno 2025 – “Da un banalissimo vomito sono passato a febbre alta e difficoltà a camminare fino a perdere totalmente il controllo delle gambe, così sono stato ospedalizzato". A spiegare con un post sui social il dramma che sta vivendo è Luca Zabbini, 41 anni di San Giovanni in Persiceto (Bologna), musicista della Pfm-Premiata Forneria Marconi.

"Dopo mille visite ed accertamenti – spiega nel post –, i medici sono giunti alla conclusione: encefalo mielite a livello del midollo spinale e cerebrale che ha paralizzato completamente il mio corpo dal ventre in giù. Dovrò dire addio ai concerti, non so per quanto tempo. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari che mi stanno curando con grande attenzione. Spero di rivedervi tutti molto presto”.

Così il pianista, tastierista, compositore e nel 2003 fondatore dei Barock Project, ha reso noto sui social di essere ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, in terapia semintensiva spiegando di essersi sentito male al rientro da un concerto a Mondovì (Cuneo) il 20 giugno.

“Sul palco i primi sintomi di nausea – racconta nel post –, probabilmente la cena mi era rimasta sullo stomaco. Il giorno successivo ne tornavo a casa nel traffico autostradale con la solita nausea e, giunto a casa cominciai con gli attacchi di vomito. Poi la febbre alta, la corsa all’ospedale, gli accertamenti e la diagnosi. Voglio ringraziare la mia famiglia per il tanto supporto morale che mi sta dando e non per ultima la mia bionda del cuore Olivia, ti voglio tanto bene. Spero di rivedervi tutti presto. Grazie del vostro supporto e dei vostri messaggi. Luca”

Il post è stato ripreso dalla Pfm e su Facebook il collettivo scrive: “Ciao Luca, ti siamo vicini e ti aspettiamo. Un abbraccio da tutti noi”.