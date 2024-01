Lucarelli: "Tra i banchi di scuola i miei primi amori letterari"

ScriptaBo vuole fare di Bologna la capitale di chi ama leggere e scrivere. Lo fa partendo dai ragazzi che frequentano il secondo, terzo e quarto anno di scuola secondaria di secondo grado. Le classi, o gruppi della classe, della Città metropolitana potranno partecipare al concorso di video-racconto ‘Vince chi legge’, nell’ambito della manifestazione Lectura Mundi. Come? Presentando un breve filmato autoprodotto sul libro ‘Accabadora’ di Michela Murgia. E con contenuti originali dovranno spiegare perché valga o non valga la pena leggerlo. "Non ci interessa tanto la competenza nella realizzazione del video – spiega Carlo Lucarelli, presidente dell’associazione di scrittori ScriptaBo – quanto la capacità dei ragazzi di entrare dentro un testo, esprimere e raccontare quello che hanno letto". Si ha tempo fino al 15 febbraio per presentare la scheda di adesione e al 30 aprile per mandare i video. Il 29 maggio, invece, giorno della premiazione, Marcello Fois, grande amico di Murgia, terrà una lezione su ‘Accabadora’ e, alla sera, Roberto Mercadini uno spettacolo sulla bellezza della parola.

Dal 25 gennaio inizia anche un laboratorio alla Fondazione Duemila. Gli autori di ScriptaBo, che tengono le lezioni, affrontano di volta in volta un argomento diverso: dalla costruzione di un personaggio alla scrittura romanzo storico.

Lucarelli, lei al liceo che lettore era?

"Appartengo alla generazione che doveva riassumere i capitoli dei Promessi Sposi. Dal primo all’ultimo anno di liceo abbiamo analizzato ogni singola parola: una pratica che ci faceva odiare il testo. Solo dopo ho scoperto che il romanzo di Manzoni è un bellissimo noir storico, che avrei voluto scrivere io".

Quando si è appassionato alla lettura?

"Il nostro professore, per fortuna, non seguiva soltanto il programma: ci faceva studiare i poeti del Duecento, ma riservava un’ora alla settimana al 900. I primi autori che abbiamo letto sono stati i Decadenti e Edgar Allan Poe. Questo mi ha appassionato alla lettura e poi anche alla scrittura".

Quali letture e quali autori l’hanno segnata?

"E.A. Poe e Cesare Pavese. Anche Carlo Emilio Gadda, analizzammo in classe ‘Quer pasticciaccio brutto de via Merulana’. Poi Giorgio Scerbanenco e Raymond Chandler, che ho letto più tardi".

Quali testi consiglierebbe a un adolescente?

"‘I ragazzi del massacro’ di Scerbanenco. È un romanzo ambientato negli anni Sessanta, racconta realtà adolescenziali deviate, che sono le stesse di adesso. Poi consiglierei tutti libri contemporanei, come ‘Shining’ di Stephen King".

Amalia Apicella