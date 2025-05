’Luce delle nazioni’: dal ’500 a oggi

Al Museo Ebraico di via Valdonica oggi alle 17 sarà presentato il libro ’Obadiah Sforno: Light of the Nations. Or ʿAmmim / Lumen Gentium’, a cura di Giuseppe Veltri, Giada Coppola e Florian Dunklau. Introduce Francesca Sofia, coordina Guido Bartolucci. Intervengono Saverio Campanini e Giuseppe Veltri, curatore del libro.

Si tratta infatti della prima edizione dell’opera ebraica e latina stampata a Bologna tra il 1537 e il 1548. La ’Luce delle Nazioni’ è un’opera filosofica scritta dal famoso intellettuale ebreo ‘Ovadia Sforno (circa 1475-1550). Fu medico, filosofo, esegeta biblico e rabbino. Questo trattato fu pubblicato in ebraico nel 1537 con il titolo Or ‘Ammim e fu tradotto dall’autore in latino come Lumen Gentium nel 1548.

Scritto nello stile di una summa scolastica medievale classica, presenta nella forma di quindici questioni tutti i punti più controversi nel rapporto tra filosofia scolastica e rivelazione biblica: ogni qualvolta affioravano vere o presunte contraddizioni, l’autore cercò di dimostrare la fondatezza e preminenza del testo biblico.