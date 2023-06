Luci a San Luca, traffico in tilt Il Comune ’pedonalizza’ la via "Allo spettacolo in bici o a piedi"

di Paolo Rosato

Il Comune, travolto da una partecipazione oltre ogni previsione, ieri si è trovato costretto a chiudere la via verso il santuario della Madonna di San Luca nelle ore serali. Ovviamente il pellegrinaggio è stato scatenato dal bellissimo spettacoli di luci che per qualche giorno illuminerà tutto il portico – fino a domenica –, spettacolo adottato e inaugurato da Cesare Cremonini. Il maxi ingorgo di martedì sera, però, con una marea di auto che hanno bloccato via Saragozza fuori porta e la salita verso il santuario, hanno indotto Palazzo d’Accursio a ‘pedonalizzare’ la salita.

L’amministrazione ieri ha diramato una nota, nella quale ha segnalato che, "visto lo straordinario afflusso" di persone che ieri sera ha affollato il percorso lungo i portici che portano a San Luca, è stato deciso da ieri sera di chiudere l’accesso alle auto a via di

San Luca, esclusi i residenti – questa eccezione è stata poi chiarita meglio nel corso della giornata –. La chiusura ci sarà tutte le sere, dalle 20 "fino a cessata necessità", da ieri fino a domenica 25 giugno, sia dal lato basso del Meloncello che dall’alto della Basilica di

San Luca. Saranno in azione pattuglie della Polizia locale sul posto. "Si invitano inoltre le persone che si recheranno ad ammirare il portico – ha concluso il Comune – di raggiungere la zona con mezzi pubblici, in bici o a piedi". Quest’ultimo invito, assieme a tutta la gestione di questo evento che ha avuto un grandissimo successo, ha sollevato più di una perplessità da parte dei cittadini. E non solo. Un po’ per le tempistiche di intervento con un qualche tipo di provvedimento regolatorio, un po’ per il divieto tranchant di salire alla Madonna, che ha spiazzato. Sono state del resto scoraggiate le persone con ridotta mobilità oltre agli accompagnatori dei disabili. Diversi i commenti ieri sotto il post di Cesare Cremonini che annunciava la chiusura. "Grazie mille per l’evento, ma non essendo disabile ,ma in stampelle post intervento non mi faranno avvicinare", ha scritto Simona su Facebook, oppure "io volevi portarci mio padre che è anziano, ma senza macchina è impossibile", scrive una ragazza su Instagram. "Ho problemi muscolari e non posso salire a piedi", ha aggiunto Francesca. Il Comune ha precisato nel pomeriggio di ieri che i veicoli dotati di pass per disabili potranno passare, al pari dei mezzi di soccorso. Tantissimi, e preponderanti ovviamente, i messaggi social che invece hanno esaltato la bellezza dell’iniziativa, con una valanga di complimenti all’idea di Cremonini di illuminare i bellissimi portici del santuario, la casa dei bolognesi.