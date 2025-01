Luci al Dainesi, nuovo impianto allo stadio

E luce fu. La giunta di Luca Vecchiettini ’illumina’ lo stadio Dainesi di Pianoro. È in corso la sostituzione dell’impianto di illuminazione (24 fari, 11 dei quali fulminati da anni e, quindi, con la conseguente impossibilità di utilizzare l’impianto nelle ore serali) dello stadio e della palazzina degli spogliatoi. Le nuove luci sono al LED e di ultima generazione e produrranno un risparmio energetico rispetto a ora pari a -67% per ogni 4 ore di utilizzo del campo da calcio, -26% per ogni 28 minuti di utilizzo degli spogliatoi e -42% per ogni ora di utilizzo dell’area verde per allenamenti.

La spesa complessiva dei lavori è di 110mila euro (di cui 20mila del Comune e 90mila provenienti da finanziamenti statali). "Nonostante le gravi alluvioni che hanno colpito il nostro territorio alla fine dello scorso, per le quali stiamo ancora aspettando i rimborsi promessi da Stato e Regione – dice il primo cittadino Vecchiettini –, l’amministrazione comunale ha lavorato anche per la vita quotidiana dei cittadini, per quella normale amministrazione che, se ben sviluppata, fa la differenza per il vivere quotidiano delle persone. Abbiamo ultimamente completato importanti lavori di manutenzione ordinaria in diversi plessi scolastici del nostro territorio: al nido Millepiedi c’è stata la predisposizione dell’aerazione forzata del ripostiglio e la sostituzione del rubinetto con fotocellula, alla scuola d’infanzia Nonna Orsa abbiamo messo le tende oscuranti in due sezioni, alla scuola per l’infanzia Melograno si è provveduto alla sostituzione delle rubinetterie e all’affidamento dei lavori per sostituire le veneziane, alla scuola di’infanzia Dada Antonella c’è stato il ripristino degli intonaci ammalorati nel piano interrato, alle scuole Primaria Salvo D’Acquisto e secondaria Rastignano c’è stato l’affidato dei lavori per la sostituzione delle veneziane e nella palestra della scuola secondaria Neri Pianoro si è provveduto al trattamento antimuffa".

Insomma, una serie di migliorie per rendere le scuole più fruibili: "Questi interventi – aggiunge il sindaco Vecchiettini –, oltre a migliorare l’estetica degli edifici, garantiscono un ambiente sicuro e confortevole per i nostri bambini e ragazzi e per i docenti, favorendo quindi il benessere di tutti. Investire nella manutenzione e prendersi cura significa inoltre preservare il valore degli immobili per le generazioni future".

Zoe Pederzini