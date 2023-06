Luci e suoni sulle Torri Quelle di Kenzo Tange

di Marco Beghelli

Incassato il successo dello scorso anno, con le spettacolari proiezioni sulla facciata incompiuta di San Petronio, Bologna Festival rilancia l’iniziativa La piazza si accende rivolgendosi a un’altra piazza quasi sconosciuta ai cittadini e simbolo di un progetto altrettanto incompiuto: quella Piazza Imbeni delimitata dalle poderose Torri di Kenzo Tange, nel Fiera District, che – ricorda l’assessore regionale Mauro Felicori – nelle intenzioni degli amministratori bolognesi di mezzo secolo fa "avrebbe dovuto diventare la piazza Maggiore del futuro, fulcro di una nuova City esterna alla città medievale e che oggi è invece il simbolo di un semifallimento urbanistico", in attesa di un auspicabile rilancio e completamento secondo gli antichi progetti. Primo passo potrebbe dunque rivelarsi proprio la performance site specific – costruita unendo musica, danza e videomapping – programmata il 19 e 20 luglio (ore 21.30) con preview gratuita il 18 per i giovani under 30.

L’elemento artistico che coinvolgerà tali spazi del secondo Novecento non poteva che essere congruo alla loro stessa estetica. Sia il ‘video mapping’, creato come lo scorso anno dal video-artist Luca Agnani, sia le musiche affidate ora all’estro di Simone Rubino e il suo gruppo di percussionisti Sonder Ensemble, non potevano che imboccare la strada dell’astrattismo – precisa Maddalena da Lisca, sovrintendente e direttore artistico di Bologna Festival – con un percorso sonoro che partendo dalla Music for Pieces of Wood di Steve Reich giungerà alle Pléïades di Iannis Xenakis, non senza un passaggio attraverso le geometrie di Bach affidate a marimbe e vibrafoni, il tutto animato dai movimenti coreografici di Paxton Ricketts e i suoi danzatori del Nederlands Dans Theater.

Sarà "un impegno tecnico enorme", sottolinea ancora Da Lisca, impossibile senza il supporto fondamentale di Alfasigma, accanto a Regione, Ministero e Comune: per dar luce al "più importante monumento bolognese del ’900", i proiettori posizionati a 40 metri di altezza emetteranno 210mila lumen di luce laser, direzionati sulle torri per coprire una superficie di 3220 mq, "il fondale scenografico più vasto al mondo". E al centro della piazza un palcoscenico a forma di cubo, con pedane rotanti per sei strumentisti maschi e sei danzatrici femmine, in un’ora di spettacolo davanti a un pubblico sistemato su 999 sedie, assenti invece nell’anteprima offerta ai giovani da Alfasigma.