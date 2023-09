Luci su piazza San Francesco. Da Vergassola a Donà e Greison

Spettacoli, musica, incontri e performance di circo-teatro per la sostenibilità. Succede a Luci della città, terza edizione della rassegna curata da Cronopios e sostenuta da Enel Energia che in quattro giornate, dal 28 settembre al primo ottobre, animerà piazza san Francesco, concludendo anche la lunga stagione di Bologna Estate 2023. Una manifestazione, questa, che cerca di parlare tutti i linguaggi della contemporaneità, con un occhio speciale ai giovani e alle loro diramazioni sociali e artistiche, come il mondo di Tik Tok, visto che sabato 30 alle 20,30 arriverà nel cuore di Bologna Usso96 che dialogherà con l’attore e scrittore Dario Vergassola, analogico per eccellenza, sul tema Analogici vs Digitali.

La rassegna parte giovedì 28 settembre alle 17 con Chapitombolo, laboratorio di giocoleria ed equilibrismo a cura di ArteMakia, per poi proseguire alle 19 con lo spettacolo di circo contemporaneo Soul of Nature della Compagnia ArteMakia. Una vera e propria favola acrobatica che l’autore e regista Milo Scotton dedica alle generazioni future: al centro temi importanti come l’impatto umano in Natura, il rapporto uomo-fauna selvatica e le occasioni mancate nella lotta contro i primordi dei mutamenti climatici.

Venerdì 29 alle 17 andrà in scena lo spettacolo Felici per Sempre, ideato e interpretato da Andrè Casaca e Flavia Marco. Qui gli attori giocano tra la realtà e l’assurdo, mantenendo un linguaggio in sottofondo tra il clown, il teatro fisico e l’acrobatica.

La giornata prosegue alle 19 con La Musa e l’orizzonte, un incontro tra rock e memorie di viaggi con Cristina Donà, il musicista Saverio Lanza e l’antropologa Elena Dak. È l’orizzonte il punto da cui partire. Luci della Città (che il 30 alle 15,30 presenta lo spettacolo La Dinamica del Controvento, una produzione di Teatro Necessario con il pianoforte dal vivo di Irene Micailidis) si conclude domenica primo ottobre con La Fisica dei cambiamenti climatici, speech di e con la fisica, scrittrice e conduttrice Gabriella Greison. La narrazione di Greison ripercorre i progressi degli scienziati verso la moderna comprensione del clima terrestre e del futuro del pianeta.

Benedetta Cucci