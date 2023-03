Lucia Mascino: "Cerco l’energia libera"

di Claudio Cumani Sarà candidata sindaco di Bologna. Nella finzione, ovviamente. Lucia Mascino, nella serie Rai di imminente programmazione ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’, firmata da Rolando Ravello e ambientata (e girata) a Bologna, è infatti Sonia, madre di una ragazzina al centro di una storia adolescenziale. Accanto a lei, tra gli altri, Claudio Bisio e Stefano Fresi. "Interpreto una donna coraggiosa, sensibile alla politica, attenta all’ambiente e sostenitrice delle imprese femminili", spiega l’attrice. In attesa dell’immaginaria fascia tricolore, Mascino arriva a Bologna per due appuntamenti distinti: oggi alle 20,30 LabOratorio San Filippo Neri presenta in anteprima una lettura di ‘The B*east’, il testo di Monica Dolan che porterà in teatro la prossima stagione; domani al Dehon (ore 21) è invece protagonista di ‘Smarrimento’, lo spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro. Due ruoli forse solo apparentemente distanti: nel primo è una psicoterapeuta chiamata da un tribunale a valutare una madre che ha permesso alla figlia di sottoporsi all’ingrandimento del seno mentre nel secondo è una scrittrice in difficoltà che riesce soltanto a iniziare romanzi che non finirà mai. Come mai ha scelto di portare in scena ‘The B*east’? "È stata la traduttrice Monica Capuani a segnalarmi il testo...