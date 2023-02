Luciana spegne 103 candeline "Sono pronta alla festa per i 104"

L’amatissima centenaria di San Giovanni in Persiceto, Luciana Molinari, ha tagliato, il 28 gennaio scorso, il traguardo dei 103 anni: Tanti sorrisi e festeggiamente nella casa di riposo di Persiceto presso cui, da qualche anno, è ospitata.

Luciana Molinari ha spento le sue 103 candeline con al suo fianco, come ormai tradizione, il primo cittadino Lorenzo Pellegatti che, come ogni anno, ha portato all’arzilla anziana un saluto dell’amministrazione e del paese.

È stata una giornata molto emozionante anche per gli altri ospiti della struttura e per il personale: tutti hanno festeggiato con Luciana che, con gli occhi lucidi dall’emozione ha ringraziato tutti.

"Sono pronta per spegnere anche le 104 candeline del prossimo anno"- ha raccontato la Molinari tra un sorriso e un pezzo di torta.

Luciana ha sconfitto il Covid anni fa, continua a godere di buona salute, vive serenamente con grande positività le sue giornate, senza dimenticare i suoi cari e suoi affetti, e ha una grande forza d’animo. Luciana si tiene sempre in allenamento con la mente, legge tantissimo e senza l’uso degli occhiali, e si informa su ciò che succede nel mondo. Luciana, che non ha parenti che si possano o si siano potuti occupare di lei, ha sempre avuto tanti amici che le sono stati accanto e che tutt’ora la vanno a trovare nella casa di riposo. Viene sempre descritta come una donna dalle tante passioni, curiosa e che ha sempre saputo vivere la vita con grande grinta e con tanta leggerezza, sapendo affrontare tutte le sfide o gli ostacoli che le si ponevano davanti.

z.p.