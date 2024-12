Luciano Andalò celebra 40 anni del Mulino Bruciato, icona della cucina bolognese e del basket

La vita comincia a quarant’anni? Nel dubbio, Luciano Andalò detto Lucio, che di anni ne ha messi insieme 63, festeggia il quarantennale del suo locale. Quarantennale che cade oggi, anche se non sono previsti festeggiamenti. Il locale in questione risponde al nome di ’Mulino Bruciato’, il regno della cotoletta alla bolognese e delle zucchine fritte, dei primi, a rigorosa matrice bolognese senza disdegnare qualche divagazione, e del mascarpone.

Via della Selva di Pescarola, 50: tutti i giorni, domenica esclusa, il ’Mulino’ è aperto dalle 19,30 alle 3. E se in preda a qualche voglino notturno, doveste capitare da quelle parti, dopo le due, alla domanda – "la cucina è operativa?" – Lucio, sorridendo, vi risponderà così: "Abbiamo appena aperto".

Quarant’anni di cucina e di chiacchiere, di sport e di leggende metropolitane. Tra queste, l’idea che al Mulino sia impossibile o quasi prenotare un tavolo. Come se si fosse ai tempi di Porelli e degli abbonamenti Virtus, quando le tessere, esaurite in poche ore, venivano tramandate di padre in figlio.

L’accostamento al basket è voluto: perché Lucio è il figlio di Amato, il custode del PalaDozza dal 1966 al 1991. E con i canestri è cresciuto. E il mondo del basket ha eletto il Mulino come uno dei ritrovi.

Ci potete trovare Max Aldi, il sindaco Fortitudo. E ancora Daniele Albertazzi, Nino Pellacani, Claudio Pilutti, Emiliano Neri, Davide Lamma, Christian Cuccoli e ultimamente Attilio Caja. Altri coach? Stefano Pillastrini un salto lo fa sempre. Si sono visti Alberto Martellossi e Sale Djordjevic. Una capatina la fa Stefano Michelini, commentatore Rai e icona dei canestri. E spesso Paolo Moretti. Una sera, un trio meraviglia – Dan Gay, Mike Brown e Dallas Comegys – mise a dura prova le riserve di birra.

Azienda famigliare, quella del Mulino, perché Lucio da alcuni anni è affiancato dal figlio Lorenzo – "un piacere lavorare con lui", dice con un po’ di pudore –, mentre la moglie Lisa si cimenta con la contabilità.

"Partimmo nel 1984 – ricorda Lucio –. Avevamo 35 coperti, aperti solo all’ora di pranzo". L’idea del pranzo dura lo spazio di un mese, dal gennaio 1985, Lucio opta per le notti. Inizialmente il riposo cade il lunedì, dalla riapertura, avvenuta nel 2005, si sta chiusi la domenica. In questi quarant’anni Lucio si è preso una pausa: il lavoro al PalaMalaguti, qualche attività immobiliare e nel ramo parquet. Poi il richiamo della foresta e dal dicembre 2005 il Mulino non si è più fermato, aumentando i coperti (ora sono 120). "Fare festa? No – dice Lucio, che ama il basso profilo –. Le feste con la famiglia, ma sotto Natale".

Paradiso dei primi e non solo. Il Mulino è sponsor del Playground, il torneo di basket vinto due volte, la prima nel 1995 con German Scarone ed Emiliano Neri. Non solo Fortitudo: la Virtus faceva capolino con Milos Teodosic, che chiedeva una bottiglia di Malbeck. Spesso si può incrociare Pietro Generali, argento ai Giochi di Mosca nel 1980.

Tanti vip, anche se Lucio, vi dirà che i vip sono i clienti. E con il mondo della pallavolo e del basket rosa (le ragazze di Civolani), della pallanuoto (President) ecco qualche nome che non può passare inosservato. Matteo Zuppi – il cardinale, dispensatore di sorrisi e serenità – e Roberto Speranza, ex ministro alla Salute. E poi Gianni Cuperlo, Gino Strada, Giuseppe Giacobazzi ed Elio (quello delle Storie Tese). L’ultima particolarità? I piatti, con le modifiche richieste, prendono il nome del cliente. Ecco il dolce Motola – il patron del Playground –: ovvero la torta della nonna (crema e pinoli) seppellita sotto una coltre di mascarpone. O la gramigna alla salsiccia (tirata con la panna anziché con il pomodoro) che prende il nome di un altro caro amico (di Lucio) che preferisce l’anonimato. Un tavolo stasera? Provate a chiamare. Ma il rischio è trovarlo libero solo dopo mezzanotte.