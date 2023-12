Luciano Canfora presta la voce a Tucidide

La rassegna ’La voce degli antichi’ propone oggi alle 17,30 un nuovo appuntamento all’Oratorio San Filippo Neri. Luciano Canfora legge Tucidide e precisamente ’Il colpo di Stato’. siamo nel 411 a.C. e lo storico racconta, in tempo reale, la lunga guerra che condusse al tracollo dell’impero ateniese. E in particolare vede, vive e racconta la rivoluzione oligarchico-radicale che voleva stroncare il potere popolare: "Il popolo era così atterrito che chi non subiva alcuna violenza già riteneva di fare un guadagno". Parole di ieri per il nostro oggi.