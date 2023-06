Luciano Simoni, l’Ateneo svela l’eredità dello scienziato musicista

La Biblioteca Universitaria di Bologna dedica il pomeriggio a Luciano Simoni, figura di scienziato e musicista bolognese (1932-2010), con un incontro a più voci nell’Aula Magna di via Zamboni 35, a partire dalle 15 (anche online). Laureato in ingegneria elettrotecnica e diplomato in composizione, Simoni fu docente di Tecnologie elettriche nell’Alma Mater dal 1959 al 2004, studiando in particolare l’invecchiamento dei materiali. Nel contempo componeva partiture di ampio respiro, culminanti in quella Missa solemnis dedicata a Giovanni Paolo II che venne concepita ed eseguita nel 1988 in occasione del IX Centenario dell’Ateneo bolognese. Il suo lascito musicale è stato recentemente donato dalla famiglia alla BUB, come ci spiega il responsabile della biblioteca, Giacomo Nerozzi: "Pur in una disponibilità di spazi non abbondante, siamo sempre pronti ad accogliere lasciti che siano testimonianza di esperienze culturali importanti, sia relative al territorio, sia all’università stessa. E il fondo ora acquisito entrae in questa doppia vocazione".

Soltanto partiture?

"No: ci sono pure tracce della carriera scientifica di Simoni, cominciando dalle bozze degli articoli sullo studio delle resistenze dei metalli, utili per ricostruire la sua vicenda accademica. Ha catalogato il tutto la giovane archivista Lucia Giagnolini che nell’incontro esporrà le modalità del suo lavoro".

La BUB ha una vocazione musicale?

"Pur non essendo la missione prioritaria della nostra Biblioteca, possediamo un patrimonio musicale di tutto rispetto, distribuito su parecchi secoli, ed è imminente l’arrivo di una ragguardevole collezione lombarda di libretti d’opera e commedie, proveniente dalla famiglia Sormani Andreani Verri. Stiamo poi per pubblicare online l’intero catalogo del nostro patrimonio musicale, cosa che riserverà qualche sorpresa per la presenza di materiali fino ad oggi poco noti ai ricercatori".

Marco Beghelli