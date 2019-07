Bologna, 2 luglio 2019 – Non avrebbe mai immaginato, il poeta e scrittore svizzero Robert Walser che i frammenti di una canzone ispirata alla sua più celebre composizione, ‘La passeggiata’, scritta nel 1919, sarebbero diventati preziosi oggetti pop da collezione. Succede, con le luminarie che riproducono il testo di ‘L’anno che verrà’, uno dei brani più suggestivi di Lucio Dalla scritto proprio come omaggio al lavoro di Walser.

Dopo aver illuminato per mesi le notti di via d’Azeglio, diventando la ‘cartolina’ maggiormente fotografata della città, l’installazione luminosa oggi finalmente verrà battuta all’asta. Si è mossa, su impulso della Fondazione Dalla e del Consorzio che riunisce i commercianti di via D’Azeglio, la prestigiosa casa d’aste Sotheby’s, che ha diviso il testo e la riproduzione luminosa di vari strumenti musicali che separavano le frasi, in 35 lotti, che questa sera dalle 20,30 vengono offerti durante una cena di gala a Palazzo Re Enzo. Trecentocinquanta i posti disponibili, tutti prenotati dai possibili acquirenti che, dopo l’aperitivo offerto da Emilianauto, sponsor principale dell’asta, nel cortile del Palazzo, passeranno nel grande salone del piano superiore per i saluti delle istituzioni e della diverse realtà coinvolte, per poi cenare e ‘combattere’ per aggiudicarsi i vari oggetti.

Solo questa sera i partecipanti avranno tutto per sé il catalogo, come in ogni asta che si rispetti, delle diverse tipologie da portare a casa. Trattandosi, dicono da Sotheby’s, di un’asta a scopo benefico, non è stato necessario anticipare on line la base di acquisto dei lotti, che, naturalmente, hanno diversi costi, anche se le offerte iniziali saranno assolutamente libere. L’auspicio, naturalmente, è che i 350 presenti, oltre a godersi le prelibatezze di una cena i cui piatti sono tutti ispirati a titoli di canzoni di Lucio Dalla, gareggino duramente al rialzo, sapendo che i loro soldi saranno utilizzati per una giusta causa. A beneficiare infatti, dei proventi delle luminarie, sarà il reparto di oncologia dell’Ospedale Sant’Orsola, una struttura all’avanguardia, che li impiegherà, da un lato, per far progredire la ricerca scientifica sulla malattia, dall’altro per rendere più agevole la permanenza nelle strutture sanitarie dei degenti e dei loro famigliari. Proprio per questo, Sotheby’s ha scelto di ‘donare’ il suo lavoro, e il lustro che deriva dall’essere un marchio internazionale così importante, rinunciando a ogni commissione. Per la Fondazione Lucio Dalla, si tratta della maniera migliore per onorare il cantautore bolognese, che delle luminarie, come di qualsiasi espressione di cultura popolare, specie del sud Italia, era innamorato. «Una volta – ha ricordato il presidente della Fondazione Andrea Faccani – Lucio fu invitato, in un paesino della Sicilia a far parte di una giuria per i migliori fuochi d’artificio, che concludevano una festa padronale. Accettò, e si perse per ore nell’incanto delle luminarie che addobbavano le vie del borgo. Sapere che il testo di una sua canzone sarebbe diventato l’arredo della ‘sua’ via d’Azeglio, lo avrebbe riempito d’orgoglio».

