Lucio Mazzi e il seguito di... Manzoni

Cosa succede se Renzo (Tramaglino, proprio lui) diventa proprietario della squadra di calcio del suo paese? E se per portare la squadra al successo chiama aiuto un personaggio da mondo del calcio fiorentino? E dov’è finita Lucia (Mondella, proprio lei), per non parlare di Don Abbondio e di tutti gli altri? E soprattutto, perché mai scrivere un seguito dei ’Promessi sposi’? A rispondere sarà l’autore di questa "follia di carta" (la definizione è sua), Lucio Mazzi, storico del rock e della canzone e docente al Conservatorio Martini. Il libro si chiama infatti ’Le promesse spese’ e sarà presentato stasera alle 21 al Centro di lettura L’Isola del tesoro, in via Lame 182 a Trebbo di Reno. E se la trama muove a curiosità, tenetevi pronti perché Mazzi assicura di aver scritto il libro "in rigorosa lingua manzoniana"...