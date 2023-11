L’ufficio mobile dei vigili urbani

Operazione prossimità per la polizia locale Reno Lavino che da ieri ha dato il via ad una serie di aperture dell’ufficio mobile nelle diverse frazioni di Monte San Pietro. Un servizio al quale si accede senza prenotazioni nel quale si possono segnalare situazioni , esposti e richiedere informazioni di carattere generale. Il pulmino attrezzato e è presente il primo mercoledì del mese dalle 17,30 alle 18,30 a Monte San Giovanni, alla Colombara stessi orari il terzo mercoledì del mese. A Badia il primo e terzo mercoledì del mese (il mattino) e il secondo e il quarto lunedì del mese il pomeriggio), a Montepastore il mattino del primo sabato del mese e San Lorenzo in Collina il mattino del secondo sabato del mese. Tutti i giovedì dalle 8 alle 13 lo sportello è attivo nel municipio a Calderino.