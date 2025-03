L’ufficio postale chiude per lavori

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Granarolo dell’Emilia, in Brenti 9, sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante tutto il periodo di chiusura, l’ufficio verrà trasferito in un container sito allo stesso indirizzo da domani, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35. L’ufficio sarà dotato di Atm Postamat all’apertura del container. Per permettere le attività di trasferimento delle attrezzature l’ufficio non sarà operativo oggi. Al termine dei lavori, previsti per il 31 luglio, grazie al progettoPolis di Poste Italiane l’ufficio postale di Granarolo sarà trasformato in Sportello Unico digitale.