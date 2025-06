L’ufficio postale chiude per lavori

Poste Italiane comunica che per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto Polis, l’ufficio postale di San Venanzio a Galliera resterà chiuso dal 17 giugno al 14 luglio compresi. Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri, tra questi quello di San Venanzio, per renderli più accoglienti e trasformarli in sportello unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Dal 18 giugno la clientela potrà fruire: dell’ufficio postale a Galliera località Antica, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.45; dell’ufficio postale a San Pietro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, sabato dalle 8.20 alle 12.:35, con ATM fruibile h24.