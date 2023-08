Luglio positivo I borghi incantano

Nonostante l’alluvione, le prime impressioni ricavate a campione per il mese di luglio ci dicono che non va male in turismo nell’Appennino Romagnolo, ma meno bene delle aspettative di questa primavera. "Per luglio mancano ancora i dati relativi agli arrivi e presenze di italiani e stranieri – precisano all’ufficio Iat di Bagno di Romagna -, ma seppure a macchia di leopardo gli operatori dal Comero – Fumaiolo ad Acquapartita hanno tirato un sospiro di sollievo dopo le criticità registrate a maggio-giugno. Per quanto riguarda le terme la situazione sembra decisamente migliorata e gli afflussi relativi alla prima settimana di agosto lo confermano. Luglio del resto non è mai stato il mese top per gli stabilimenti termali, ma stanno andando bene invece le prenotazioni per il mese di settembre. Natura, terme, Parco nazionale, sport, enogastronomia ed eventi di qualità, i segnali sono incoraggianti".

Gli accessi ai servizi turistici della diga di Ridracoli (Comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofia) hanno registrato una flessione significativa di circa il 30% a causa soprattutto dell’alluvione e delle fake news rimbalzate sul web che imputavano al ‘Gigante d’acqua della Romagna’ la colpa delle esondazioni. Ora la situazione sta tornando alla normalità. Vanno forte le escursioni in canoa (anche in notturna) sul lago, in battello elettrico, in mtb ed in e-bike . In grande spolvero l’immagine della Val Bidente, dell’area del Parco nazionale di Corniolo - Campigna – Monte Falterona grazie anche ai numerosi eventi musicali, culturali ed artistici promossi dal Comune di S. Sofia e dalle associazioni, grazie alle risorse del Pnnr. Boom nel Riminese, fra Montefeltro e Valmarecchia, negli incantevoli borghi.

Oscar Bandini