"Lui e Gianni Rodari raccontavano la realtà attraverso una favola. Nessuno come loro"

"Non riesco a ricordare un solo risveglio, in un viaggio o in un angolo sperduto della provincia profonda, lontano da tutto, in cui non mi abbiano trascinato in un bar e io non abbia pensato: ‘Quella brioche è lì da 25 anni’". Proprio come la leggendaria Luisona emblema del romanzo e della comicità surreale di Stefano Benni. A dirlo è Lodo Guenzi, musicista e attore, frontman de Lo Stato Sociale, che lo scorso giugno era in piazza Maggiore per la maratona di letture ‘Viaggio a Stranalandia’ dedicata a Stefano Benni. Guenzi, cosa hanno rappresentato per lei i testi di Benni?

"Penso che assieme a Gianni Rodari era l’unico a raccontare in maniera sensata quello che vedevi nel bar di fronte alla scuola. Nessuno, dopo Rodari e, ora, Benni, si assumerà l’immensa responsabilità di raccontare la realtà attraverso una favola. Nessuno userà più allegoria".

Cosa le lascia la sua poetica?

"Un’idea di permanenza, di qualcosa che non cambia. Ieri mi sono svegliato a Lamezia, dopo un’ora e mezza di sonno e aver attraversato tutta l’Italia. Ho addentato una pizzetta e ho pensato: ‘Sa di Magna Grecia, è antica’. Ecco, ogni volta che mi capiterà, penserò a Stefano Benni, alle cose antiche".

Amalia Apicella