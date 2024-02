Lui insegna a guidare alla fidanzata. Un ladro ruba dentro la sua auto

Stava insegnando a guidare alla fidanzata in un parcheggio. E un ladruncolo di passaggio ha colto l’occasione per sfondare il finestrino della sua macchina, in sosta poco distante, per rubare all’interno. È successo l’altra sera e l’uomo, un tunisino di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile per tentato furto aggravato. A chiamare il 112 è stato il proprietario dell’auto, che stava inseguendo il ladro. La vittima ha spiegato ai carabinieri che, mentre si trovava nel parcheggio nei pressi di via Irnerio con la propria fidanzata per eseguire delle prove di guida a bordo dell’auto di lei, ha notato l’uomo avvicinarsi con fare sospetto alla propria macchina, per poi allontanarsi velocemente. Insospettito, ha raggiunto la macchina a cui era stato infranto un vetro, con l’abitacolo rovistato. All’arrivo della pattuglia del Radiomobile, guidata dai colleghi del 112 in contatto telefonico con la vittima che seguiva a vista il ladro, hanno bloccato il trentaseienne in una strada nelle vicinanze. Con sé aveva un frangi-vetro e una torcia elettrica: sono scattate le manette per tentato furto.