Luigi Bernardi, lo straniero della cultura

di Francesco Moroni

Tracce indelebili: dall’editoria al teatro, fino alla scrittura. Lui è il ‘Gaijin’, lo ‘straniero’: "un agitatore culturale", capace di anticipare le tendenze e vedere nel futuro, pur senza quel meritato riconoscimento da parte della storia che spesso, ai precursori, non arriva. A 70 anni dalla nascita e a 10 dalla morte, Luigi Bernardi (1953-2013) sarà celebrato attraverso una rassegna che spazierà tra eventi, incontri, letture, pubblicazioni, mostre e altri appuntamenti spalmati nei prossimi mesi, tra la città e la provincia. ‘Luigi Bernardi. L’impronta del Gaijin’ è il pacchetto di iniziative curato dall’associazione omonima, guidata dal figlio Marco: "L’abbiamo fondata per continuare l’attività di mio padre – racconta – e volevamo una rassegna che portasse avanti il ragionamento di quella che è stata, appunto, la sua ‘impronta’ nei vari ambiti culturali. ‘Gaijin’ significa straniero, ma in tono dispregiativo, lui amava definirsi così: si è sempre sentito straniero in tutto…".

Fu Bernardi, nel 1989, a fondare la Granata Press: casa editrice bolognese che per prima ha pubblicato in maniera ufficiale il fumetto giapponese in Italia, portando in edicola Mazinga Z, Ken il Guerriero, i Cavalieri dello Zodiaco. Fu sempre lui a lanciare nell’ambito della narrativa noir autori come Carlo Lucarelli, Marcello Fois e Peppe Ferrandino, o a proporre per la prima volta in terra nostrana maestri francesi come Léo Malte e Jean-Patrick Manchette. Tutto questo sarà raccontato e ripreso attraverso quattro eventi dedicati all’artista ozzanese, oltre a una serie di progetti satellite. Si parte sabato, alle 10, proprio nella sua Ozzano: al centro civico Vason di Ponte Rizzoli verrà passata in rassegna la carriera del Bernardi editore, talent scout e autore noir. Tanti partecipanti, oltre ai nomi sopra citati, come Loriano Macchiavelli, Giancarlo De Cataldo, Piergiorgio Di Cara, Patrick Fogli, Giampaolo Simi, Franco Foschi, Marco Girella e altri ancora. Il 3 febbraio, invece, all’Alliance Française (via de’ Marchi 4) si celebra l’arte del fumetto. L’appuntamento sarà anche un tributo a Georges Wolinski, fumettista satirico francese ucciso nella strage della redazione di Charlie Hebdo, che Bernardi stimava e amava: per l’occasione sarà inaugurata l’esposizione con le tavole originali di Wolinski. Luci accese su San Lazzaro, invece, per una due giorni sulla produzione teatrale di Bernardi: il 3 marzo, nella Mediateca del Comune, una tavola rotonda animata da Nicola Bonazzi, fondatore di Teatro dell’Argine, con l’attore e regista Rosario Palazzolo e Michele Collina; il giorno successivo si va in scena, con letture e monologhi. Ultima tappa il 16 ottobre a Palazzo d’Accursio: una mostra virtuale, coordinata da Giuliana Benvenuti dell’Alma Mater, che attraverso stanze multimediali fatte da testi, immagini e video ricrea la vita artistica del ‘Gaijin’. E ancora la nuova edizione del romanzo ‘Le Radici del Male’ di Maurice Dantec, in uscita per la casa editrice Minimum Fax: fu sempre Bernardi a pubblicarne la prima edizione nel 2006, dopo un accurato lavoro di traduzione con Sabina Macchiavelli. Per non parlare dell’istituzione al Festival del Giallo di Napoli del Premio Bernardi, attribuito alla migliore opera prima noir, o al restyling del sito www.luigibernardi.com, che racconterà passo dopo passo tutte le prossime iniziative dell’associazione. Ce n’è per tutti i gusti. Info: [email protected]