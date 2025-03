Luigi Garlando si racconta : "Un libro mi ha cambiato la vita"

Le classi seconde e terze medie dell’Istituto Salesiani hanno intervistato Luigi Garlando, scrittore e giornalista sportivo, autore di libri per bambini e ragazzi.

Cosa l’ha spinta a iniziare a leggere?

"Alle medie per la mia professoressa scrivevo temi orribili. Se non per dovere, non leggevo nessun libro. Al liceo mi hanno assegnato la lettura del libro ’Non sparate sui narcisi’ di Luigi Santucci, che trovai molto avvincente. Iniziai a ‘stalkerare’ l’autore finché non mi invitò a casa sua e mi regalò una copia autografata del libro. Da lì è cambiato tutto".

Cosa fa prima di iniziare a scrivere?

"Butto giù le idee su un foglio, poi creo una mappa su ogni personaggio e una scaletta per ogni capitolo. Questo mi aiuta a riordinare le idee, a capire come si atteggiano i personaggi e a collegare i capitoli".

Come ha iniziato a scrivere libri per ragazzi?

"Ho sempre amato raccontare storie e da giornalista sportivo mi sono accorto che il calcio è un linguaggio universale. Così ho unito la mia passione per lo sport con la scrittura, cercando di trasmettere valori ed emozioni, ed è nata la serie Gol!, edita dalla casa editrice Piemme nella collana ’Il Battello a Vapore’. Credo molto nei valori dello sport: rispetto, lavoro di squadra, coraggio di inseguire i sogni. Tento di raccontare storie che possano insegnare senza mai annoiare. Prendo ispirazione ciò che vedo e vivo".

Qual è stato più difficile da scrivere?

"’Per questo mi chiamo Giovanni’, perché racconta una storia vera. Parlare di mafia ai ragazzi non è semplice, ma volevo farlo nel modo giusto, con parole che potessero colpire. Ho sentito una grande responsabilità nel far conoscere ai giovani la storia di Falcone".

Preferisce il lavoro da scrittore o da giornalista?

"Mi piacciono entrambi, ma il lavoro da scrittore mi lascia più tempo. Da giornalista, devo scrivere subito ciò che succede e raramente posso godermi il privilegio di guardare la partita".

Come si è sentito quando ha intervistato Ibrahimović?

"Quando sono andato a casa sua mi sono divertito e sono rimasto impressionato dal fatto che, nonostante in questo libro si definisca sempre come un dio, si è rivelata una persona umile".

Ha mai pensato di fare un film tratto da un suo libro?

"Presto uscirà un film ispirato da "Per questo mi chiamo Giovanni". E poi mi piacerebbe poter aiutare nella creazione di un film dedicato alle ’Cipolline’".

Quale consiglio dà a chi di noi vuole diventare scrittore o giornalista?

"Leggete tanto, osservate il mondo con curiosità e scrivete qualche riga ogni giorno. Non abbiate paura di sbagliare: ogni errore è un passo avanti per migliorarsi". Classe 3 C