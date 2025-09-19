La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Bologna
CronacaLuigi Mangione diventa santo in un poster di Cheap a Bologna. Lisei (FdI) all’attacco
19 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Luigi Mangione diventa santo in un poster di Cheap a Bologna. Lisei (FdI) all’attacco

Il poster affisso in via del Triumvirato ritrae ‘San Luigi da Towson, protettore dei malati abbandonati’ e si riferisce all’uomo accusato dell’omicidio del Ceo Brian Thompson a New York. Il meloniano: “L’associazione è finanziata dal sindaco. L’opera venga rimossa”

Il manifesto di Cheap raffigurate Luigi Mangione nelle vesti di San Luigi da Towson, affisso in via del Triumvirato (foto Schicchi)



Bologna, 19 settembre 2025 – San Luigi da Towson, protettore dei malati abbandonati. Ecco la didascalia, destinata a far discutere, del manifesto di Cheap in via del Triumvurato, nella prima periferia della città. Il riferimento è a Luigi Mangione, noto alle cronache per l'omicidio di Brian Thompson, Ceo di United HealthCare, a New York nel 2024. Il poster negli spazi di arte pubblica non è sfuggito a Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, che insorge contro l’opera. “A Bologna, quando si pensa che la sinistra abbia toccato il fondo – attacca – ci si accorge della loro capacità di scavare. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini indignati”.

Il manifesto

Mangione è raffigurato in abiti da frate, accompagnato dalla didascalia 'protettore dei malati abbandonati'. “Il manifesto – incalza Lisei – è stato inserito in una delle installazioni di Cheap, associazione finanziata dal sindaco Lepore. Questo conferma la totale contiguità della sinistra con chi fomenta odio e violenza, con centri sociali e collettivi, conferma la loro complicità chi minaccia e alimenta un clima di tensione e odio".

Luigi Mangione è noto alle cronache per l'omicidio di Brian Thompson, Ceo di United HealthCare, a New York nel 2024 (Schicchi)
Cheap

Proprio in questi giorni, Cheap ha lanciato la campagna con i poster della Call For Artists 2025. Una galleria a cielo aperto in cui si vede “Putin sventolare bandiere arcobaleno, la guerra è ripudiata, il fascismo è abolito, una serie di tarocchi annuncia il crollo dell'impero, il futuro è femminista e la Palestina è libera”.

“Sono alcune delle visioni utopiche veicolate dai manifesti – si legge nella nota diffusa da Cheap – dal 15 settembre e fino a metà ottobre in strada a Bologna: 601 artistə partecipanti, 952 poster inviati, 209 manifesti selezionati e installati nello spazio pubblico”. 

“Lo stesso Lepore – chiude Lisei – in un post ringrazia e fa i complimenti all'associazione”. E dunque il meloniano chiede che il sindaco “faccia rimuovere immediatamente il manifesto e che revochi i finanziamenti all'associazione".

