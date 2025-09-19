Luigi Mangione diventa santo in un poster di Cheap a Bologna. Lisei (FdI) all’attacco

Bologna, 19 settembre 2025 – San Luigi da Towson, protettore dei malati abbandonati. Ecco la didascalia, destinata a far discutere, del manifesto di Cheap in via del Triumvurato, nella prima periferia della città. Il riferimento è a Luigi Mangione, noto alle cronache per l'omicidio di Brian Thompson, Ceo di United HealthCare, a New York nel 2024. Il poster negli spazi di arte pubblica non è sfuggito a Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, che insorge contro l’opera. “A Bologna, quando si pensa che la sinistra abbia toccato il fondo – attacca – ci si accorge della loro capacità di scavare. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini indignati”.

Il manifesto

Mangione è raffigurato in abiti da frate, accompagnato dalla didascalia 'protettore dei malati abbandonati'. “Il manifesto – incalza Lisei – è stato inserito in una delle installazioni di Cheap, associazione finanziata dal sindaco Lepore. Questo conferma la totale contiguità della sinistra con chi fomenta odio e violenza, con centri sociali e collettivi, conferma la loro complicità chi minaccia e alimenta un clima di tensione e odio".

Luigi Mangione è noto alle cronache per l'omicidio di Brian Thompson, Ceo di United HealthCare, a New York nel 2024 (Schicchi)

Cheap

Proprio in questi giorni, Cheap ha lanciato la campagna con i poster della Call For Artists 2025. Una galleria a cielo aperto in cui si vede “Putin sventolare bandiere arcobaleno, la guerra è ripudiata, il fascismo è abolito, una serie di tarocchi annuncia il crollo dell'impero, il futuro è femminista e la Palestina è libera”.

“Sono alcune delle visioni utopiche veicolate dai manifesti – si legge nella nota diffusa da Cheap – dal 15 settembre e fino a metà ottobre in strada a Bologna: 601 artistə partecipanti, 952 poster inviati, 209 manifesti selezionati e installati nello spazio pubblico”.

“Lo stesso Lepore – chiude Lisei – in un post ringrazia e fa i complimenti all'associazione”. E dunque il meloniano chiede che il sindaco “faccia rimuovere immediatamente il manifesto e che revochi i finanziamenti all'associazione".