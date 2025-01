Luisa Gardini, l’arte di una vita. Gli oggetti rinascono come opere

Luisa Gardini, alla soglia dei 90 anni, va ogni mattina nel suo studio romano a lavorare, perché per lei è una necessità. Continua a produrre arte dal 1957, da quando, lasciata ormai Ravenna da quattro anni per frequentare l’Accademia di Belle Arti nella capitale, iniziò a sviluppare il suo stile: e nella mostra ’La stessa voce ma non lo stesso canto’ che la Fondazione del Monte le dedica da oggi all’8 marzo, le curatrici Cecilia Canziani e Ilaria Gianni, hanno deciso di iniziare il percorso con una prima sala in cui dialogano tutti i decenni di questa incessante attività.

Colpisce il fatto che sia la prima personale dell’artista in una sede istituzionale in Italia, ma probabilmente ciò è accaduto perché è stata ’vista’. Proprio nel 2023 Cristina Francucci, nel consiglio di amministrazione della Fondazione, inaugurò il ciclo che riaccende lo sguardo su poetiche e pratiche di artiste che hanno dedicato una vita intera alla ricerca artistica, che spesso non ha ricevuto la giusta attenzione. Cominciò con Pinuccia Bernardoni, proseguì lo scorso anno con Greta Schoedel e oggi troviamo sotto i riflettori Luisa Gardini, che ebbe come professore Toti Scialoja, scoprì l’arte americana di Jasper Johns, l’Action Painting e frequentò Cy Twombly. In questo ambiente nutrì il suo linguaggio (la prima mostra arrivò però solo nel 1981). Sviluppa una riflessione sul montaggio dove quadri e soprattutto sculture sono composti di oggetti trovati, frammenti di vita quotidiana, con ritagli di giornale, indumenti, pezzi di legno, scatole, cose che il tempo non tratterrebbe se l’artista non li componesse in una forma. La pratica del disegno affianca sempre il lavoro.

"Sono nata a Ravenna ma sono stata ’battezzata’ artisticamente a Cotignola – racconta Luisa Gardini – perché il pittore di Cotignola Luigi Varini è stato colui che, al liceo artistico di Ravenna dove insegnava, mi ha fatto capire tutte le mie possibilità, dicendomi che la mia professione nella vita sarebbe stata quella di artista. Così a 18 anni andai a Roma per frequentare l’Accademia di Belle Arti che trovai però molto arretrata rispetto al pensiero libero che mi aveva infuso Varoli".

Luisa Gardini, sorella di Raul Gardini, non è mai più tornata a vivere a Ravenna e ammette di non essere più riuscita a frequentare la sua città per quindici anni. Nel 2008 ha iniziato una collaborazione con la bottega di ceramica Gatti di Faenza e alcune delle opere si vedono in mostra. Si avverte ancora la presenza di uno spirito libero in questa donna gentile e determinata cui si addice alla perfezione una frase detta da suo figlio Francesco Stocchi, direttore artistico del MaXXI: "L’arte non è un mestiere, ma un modo di stare al mondo, anzi, di vederlo dal di dentro". Chissà se l’ha ispirato lei.

Benedetta Cucci