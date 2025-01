L’ex parlamentare Luisa Morgantini fermata a Hebron

Bologna, 30 gennaio 2024 – Luisa Morgantini, 84 anni, ex vicepresidente dell'Europarlamento e nota attivista italiana, è stata fermata dalla polizia israeliana a Tuba, a sud di Hebron in Cisgiordania, perché sarebbe entrata in una ‘zona militare’.

Fermato anche un giornalista del Sole 24ore, Roberto Bongiorni, che era con lei. Entrambi sono stati portati alla stazione di polizia della colonia di Kiryat Arba. Dovrebbero essere presto rilasciati – secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina – anche grazie all'intervento della ambasciata d'Italia a Tel Aviv e del Consolato a Gerusalemme.

Luisa Morgantini è sorella di Roberto Morgantini, ideatore delle Cucine popolari, uno dei volti della solidarietà bolognese.