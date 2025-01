Lukaku formato Conte, anche Gasp si inchina

ATALANTA2NAPOLI3

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini (38’ st Brescianini); Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (22’ st Zappacosta); Samardzic (32’ st Pasalic); Retegui (23’ st De Ketelaere), Lookman (32’ st Zaniolo). (28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 27 Palestra, 6 Sulemana). All.: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano (36’ st Mazzocchi), Lukaku (39’ st Simeone), Neres (28’ st Spinazzola). (14 Contini, 96 Scuffet, 16 Rafa Marin, 6 Gilmour, 15 Billing, 29 Hasa, 26 Ngonge, 81 Raspadori). All.: Conte.

Arbitro: Colombo di Como.

Reti: nel pt 16’ Retegui, 27’ Politano, 40’ McTominay; nel st 10’ Lookman, 33’ Lukaku.

Note: angoli: 2-1 per l’Atalanta. Recupero: 1’ e 4’ Ammoniti: Neres, Djimsiti, Ruggeri, Scalvini e Hien per gioco falloso, Conte e McTominay per comportamento non regolamentare.

Il Napoli vince 3-2 contro l’Atalanta, un successo fondamentale per la corsa scudetto. Quella di Bergamo è stata una partita avvincente, decisiva la rete di Lukaku nel finale. Un colpo di testa da tre punti che lancia la fuga della squadra di Conte. Quinta partita senza vittorie per i bergamaschi, ancora a secco nel nuovo anno. La squadra di Conte ha fatto fatica soprattutto nella prima parte quando la Dea non lasciava nessuno spazio ai palleggiatori azzurri. Poi, però, nella ripresa, complice anche l’emergenza difesa per i nerazzurri, la squadra di Conte ha preso il sopravvento.