"L’ultima banca sta chiudendo". Raccolta di firme a Pian del Voglio

L’ultimo sportello bancario di Pian del Voglio rischia di chiudere. La serrata della filiale Intesa Sanpaolo rimasta, se confermata, segnerebbe il definitivo abbandono del territorio di San Benedetto Val di Sambro da parte del gruppo, uno dei principali a livello nazionale. L’intento fa seguito ad un’altra chiusura dolorosa: qualche anno fa Intesa aveva abbassato la serranda nel capoluogo, garantendo però che non ci sarebbero state ulteriori riorganizzazioni.

I residenti non si rassegnano: appresa la notizia hanno immediatamente organizzato una raccolta di firme che ha riscosso il favore del sindaco Alessandro Santoni che, per primo, ha sottoscritto la petizione. "Ringrazio i miei concittadini - esordisce Santoni – per l’ importante presa di posizione pubblica: l’abbandono dei piccoli paesi da parte delle banche è un problema sempre più diffuso a livello nazionale, come ho modo di verificare nel mio ruolo di portavoce Anci per i piccoli comuni. Per quanto riguarda Pian Del Voglio, ho personalmente evidenziato ai vertici della banca che chi ha a cuore il territorio non lo abbandona". Per ora Intesa Sanpaolo non va oltre una dichiarata volontà di interlocuzione con le istituzioni locali. Il gruppo fa sapere che, in caso di chiusura dello sportello, saranno valutate le possibili misure di accompagnamento alla clientela tra cui il possibile mantenimento dello sportello Atm e l’introduzione del circuito Mooney che prevede la possibilità di prelevare gratuitamente in una rete di esercizi commerciali diffusi sul territorio nazionale.

Pian Del Voglio conta circa ottocento residenti, a poca distanza dall’A1 con una spiccata vocazione produttiva. Negli ultimi anni la zona è interessata da una promettente riscoperta abitativa. Dopo anni difficili, il saldo dei residenti è tornato a essere positivo, grazie a qualcuno che torna a vivere in montagna. "Crea ulteriore dispiacere – conclude il sindaco – la consapevolezza dei risultati positivi del gruppo bancario. Si fa fatica a sostenere che si tratti di un provvedimento necessario, semplicemente si sottovaluta l’importanza dei presidi fisici per la vitalità dei piccoli centri". La petizione si può firmare presso i principali esercizi commerciali di Pian del Voglio.

Fabio Marchioni