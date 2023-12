L’ultima follia del trapper Medy. Fugge in auto senza patente. E minaccia gli agenti: "Vi umilio"

Al volante dell’auto, che guidava senza aver mai preso la patente, il trapper Medy ha guardato gli agenti che lo avevano appena fermato e ha detto loro: "Non stavo guidando io". E poi, per rincarare la dose di spavalderia che caratterizza la sua immagine di bullo di strada, ha tirato fuori il cellulare e minacciato i poliziotti: "Adesso vi umilio e vi faccio passare i guai frà". Al ventiduenne, all’anagrafe Mehdi El-Marbouh, la denuncia ricevuta una decina di giorni fa dai carabinieri per il caos provocato con il suo concerto abusivo sulla terrazza del centro commerciale Gran Reno, con annesse risse e coltellate tra minorenni, non ha fatto né caldo, né freddo.

E l’altra sera lo ha dimostrato ancora, scatenando un inseguimento lungo le vie del centro di Bologna. Tutto è iniziato, letteralmente, con i fuochi d’artificio. Era la mezzanotte tra lunedì e martedì e i poliziotti del Reparto prevenzione crimine, in servizio di controllo in via Irnerio, hanno notato qualcuno che stava facendo esplodere dei giochi pirici in mezzo alla strada, di fronte a un bar. Subito dopo, un’auto, che era ferma nello stesso luogo, è schizzata a tutta velocità, diretta verso Porta San Donato. I poliziotti, allora, attivati sirene e lampeggianti, sono partiti all’inseguimento della macchina. Che, invece di fermarsi, ha accelerato, commettendo più infrazioni durante la corsa e bruciando anche un semaforo rosso.

Autonomamente, circa 500 metri dopo, si è poi bloccata. Al volante di quell’auto, agitato e nervoso, c’era proprio il trapper. Che, non si sa spinto da quale istinto di autoconservazione, ha subito detto agli agenti: "Non guidavo io". Era però al posto guida, le mani ancora sul volante. Forse un caso di doppia personalità? Può darsi, ma la spavalderia dimostrata nel prosieguo della conversazione tende a smentire questa ipotesi: afferrato il cellulare, il trapper ha infatti informato gli agenti che li avrebbe filmati e messi sui social, dove gode di un nutrito seguito di ragazzini. Il tutto, per "umiliarli". A quel punto, i poliziotti lo hanno multato per le varie infrazioni al codice della strada messe insieme e poi, visto che guidava senza la patente, perché mai conseguita, hanno anche sottoposto a fermo la macchina. Il trapper se ne è tornato a casa. E, per consolarsi, ha postato un balletto su TikTok. Non è escluso che presto debba farne altri: infatti, le sue condotte sono al vaglio, per un’ulteriore denuncia, che potrebbe essere per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nuovi guai, insomma, che si aggiungono a una condanna in primo grado a tre anni e mezzo per rapina, incassata ad aprile, per un colpo messo a segno nel 2020 in spiaggia a Riccione; e all’avviso orale ricevuto a giugno scorso dal questore. Non solo. Il ragazzo è attualmente sottoposto a un affidamento in prova, per reati commessi quando era ancora minorenne, per cui era stato anche detenuto nel carcere del Pratello. Esperienza che racconta nelle sue canzoni. Viste le ultime intemperanze, non è escluso che sia in cerca di nuove ispirazioni artistiche.