L’ultima scommessa di Lagolandia Chiusura con il trekking dell’acqua

di Benedetta Cucci

Quando nacque, dieci edizioni fa, l’idea di andare a far turismo sui laghi del nostro Appennino non affascinava tante persone, oltre ai soliti noti. Però quell’azione di marketing retrò, con foto d’epoca, la riscoperta della parola "villeggiatura" però vicino a "contemporanea" e tante altre piccole simbologie miste a contenuti artistici, pian piano hanno fatto il lavoro.

Adesso che Lagolandia, dal 3 al 6 agosto, finisce il suo corso, l’esplorazione del territorio un tempo "distante" è diventato un must per molti (si pensi al Centro di ricerche ENEA Brasimone che allora veniva guardato con sospetto e che ora tutti vogliono visitare), una promessa che si rinnova, tra passeggiate, concerti, degustazioni, conversazioni e quell’interesse di tanti artisti che ha fatto da passaparola prezioso. Ma non c’è solo un bel racconto di dati dopo 10 edizioni, non solo 150 ospiti da tutta Italia e 3.500 camminatori, la manifestazione progettata da Articolture 10 anni fa lascia infatti una bella eredità, ovvero il Sentiero dei Laghi di Bologna, un percorso ad anello che verrà messo a sistema per l’estate del 2024 in collaborazione col Cai di Castiglione dei Pepoli, collegando in modo permanente tutti e quattro i bacini che hanno accolto le manifestazioni per dieci anni. Allo stesso tempo, l’esperienza maturata sul territorio e sulle tematiche che Lagolandia ha affrontato nel decennio di attività, sono confluite nell’esperimento – primo in Italia – della Scuola di Ecologia Politica in Montagna, un’occasione di approfondimento specialistico sul ruolo cruciale delle aree interne nell’affrontare le nuove sfide legate al cambiamento climatico. E così, per l’ultima edizione, il programma proporrà un’unica esplorazione di quattro giorni, attraverso i laghi di Suviana, Brasimone, Santa Maria e Castel dell’Alpi, su un unico percorso, suddiviso in sotto-tappe, lungo oltre cinquanta chilometri.

Ospiti che tornano per i sentieri culturali, con il geografo Franco Farinelli, cui spetterà il compito di condurre la tappa inaugurale di giovedì 3 agosto. Poi l’archeologo Andrea Augenti e il divulgatore scientifico Lorenzo Monaco, fondatore di Tecnoscienza. E ancora: Sarah Gainsforth e Luca Martinelli, l’antropologa Maria Molinari, l’attore Alessandro Tampieri e il progetto human specific MetRozero. Si apriranno ancora le porte della centrale sul lago di Brasimone per una visita guidata dagli ingegneri e ricercatori dell’Enea, e accoglieranno in una cornice non convenzionale il reading illustrato (e sonorizzato) di Massimo Zamboni, Bestiario selvatico.