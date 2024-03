’L’ultima tela’ dello scrittore Fabrizio Vecchi vince il premio letterario ’Città di Grosseto’

Si è svolta sabato scorso, nella suggestiva cornice dello storico teatro degli Industri di Grosseto, la cerimonia di premiazione del concorso letterario nazionale Città di Grosseto, ’Amori sui generis’, giunto alla quinta edizione. Il premio, annoverabile a buon titolo tra i più prestigiosi d’Italia, è organizzato dall’associazione culturale ’Letteratura e dintorni’, presieduta dalla giornalista e scrittrice Dianora Tinti e ha visto la partecipazione di oltre 700 opere giunte da tutta Italia.

Tra i premiati anche tre autori della provincia di Bologna. Fabrizio Vecchi, di San Giorgio di Piano, si è aggiudicato il premio intitolato alla memoria di Italo Calvino con il racconto breve ’L’ultima tela’. Nella stessa sezione è giunto al secondo posto con l’opera ’Ippolita e il soldato dell’imperatore’ Wolfango Horn, di San Giovanni in Persiceto, mentre Giuseppe Silvestri di Valsamoggia ha ottenuto il premio della giuria con il romanzo inedito ’La tattica del geco’. Nel corso della cerimonia è stato consegnato allo scrittore Andrea Vitali, vincitore del premio Bancarella 2006 e attualmente presente in libreria con la sua ultima opera ’Sua eccellenza perde un pezzo’, il premio alla carriera. Riconoscimento alla carriera anche per la giovane attrice grossetana Francesca Del Fa, conosciutissima al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione alla serie ’Il paradiso delle signore’.