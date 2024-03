L’ultimo applauso a Piera Codazzi. Maestra di vita e di palcoscenico

"È venuta a mancare Piera Codazzi. Da sempre impegnata attivamente nella cultura con una passione per il teatro. La ricordiamo, fra le tante cose, come instancabile punto di riferimento dell’associazione I Menestrelli di Calderara, che tanti spettacoli ha regalato alla nostra città". A parlare è Giampiero Falzone, il sindaco di Calderara, che annuncia la scomparsa, all’età di 96 anni, della professoressa di italiano in pensione e presidentessa dell’associazione teatrale I Menestrelli, Piera Codazzi di Calderara, una donna innamorata del teatro. E attraverso un post sulla sua pagina social, a nome suo e dell’amministrazione comunale, porge le più sentite condoglianze ai familiari. "Il carattere di Piera Codazzi – ricorda Patrizia Anderlini della Pro loco Calderara Viva – spesso si scontrava con chi preferiva più elasticità. Ma lei non lasciava nulla al caso e il suo ’non mollare mai’ stancava gli altri ma non lei. Il suo rigore era noto a tutti e il suo stile si concretizzava in disciplina e determinazione che si trasformavano in energia e coinvolgimento".

"E’ stato un grande piacere per me – prosegue Patrizia Anderlini – supportare con la Pro loco Calderara Viva le esibizioni dell’associazione teatrale I Menestrelli che lei dirigeva, perché ogni occasione è stata un prezioso ed emozionante arricchimento culturale. Grazie Piera... Ciao, fai buon viaggio. Ai familiari un abbraccio con sentite condoglianze". "Le tante realtà associative di Calderara, come quella de I Menestrelli – continua il primo cittadino –, hanno il compito di mantenere viva la propria comunità, con il lavoro volontario e appassionato dei soci che le compongono. Avvengono cambiamenti ma la componente fondante del volontariato è rimasta intatta, a testimoniare la grande risorsa di cui disponiamo". I funerali di Piera Codazzi si svolgeranno in forma laica oggi alle 15 davanti alla Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara, dove arriverà il feretro per l’ultimo saluto.

Pier Luigi Trombetta