L’ultimo assalto alleato sulla Linea Gotica

"Lo spettacolo comincia": dopo alcuni giorni di rinvio per la presenza di dense nebbie nella valle del Vergatello, il 14 aprile del 1945 la V Armata americana, che sul territorio schiera la 10ª Mountain Division, dà il via all’operazione denominata ’The Jump Off’, pianificata per sfondare la Linea Gotica sull’appennino bolognese, ultimo baluardo tedesco che aveva bloccato l’avanzata alleata. Gli ’alpini’ americani, arrivano via mare tra la fine del 1944 e gennaio 1945 per attaccare le ultime linee di difesa dell’esercito tedesco che, tra Castel d’Aiano,Tolè e Rocca di Roffeno, schiera la 334ª e la 94ª divisione.

Ancora oggi, a distanza di 79 anni, gli appassionati di archeologia militare, armati solo di metal detector, recuperano dal terreno reperti di materiali bellici. Per rievocare quei giorni durissimi, il 18 e 19 maggio, nei luoghi teatro delle battaglie, si terrà la seconda edizione della rievocazione storica ’L’Ultimo balzo - The Jump off’, realizzata da un gruppo di associazioni presenti nei territori di Castel d’Aiano, Tolè e Rocca di Roffeno. Al raduno storico itinerante parteciperanno circa settanta rievocatori in divisa dell’epoca e oltre trenta mezzi originali americani e tedeschi: moto, sidecar, jeep, auto, camion e perfino un carro armato Sherman.

Il programma è ricco, patrocinato da Regione, Città metropolitana, Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, amministrazioni comunali di Castel d’Aiano e Vergato. L’evento si apre domani a Tolè, dove, dalle 9.30 alle 15.30 sono in programma esposizione di mezzi storici, accampamenti americani e tedeschi, visite alle trincee e alla mostra permanente ’Linea Gotica’, mercatino militare e librario, prove gratuite di metal detector. Pranzo lungo le vie del centro aperto a tutti. Nel pomeriggio in località Croce di Castel d’Aiano, dalle 16 a tarda sera, esposizione mezzi storici, visita guidata al bunker sul monte della Spe, visite al plastico multimediale e esposizione in biblioteca del fotoconcorso 2023. Cena aperta a tutti alla sala civica. Si riparte domenica in località Santa Lucia dove, dalle 9,45, presso il caseificio si tiene l’esposizione di mezzi militari e visita al vicino luogo della memoria. In località Casa Gatti, all’Agriturismo La Fenice, alle 10 partirà la seconda tappa del circuito nazionale Gibba Gold Adventure, gara di ricerca di reperti militari, con prove gratuite di metal detector. A Rocca di Roffeno, alle 10,30, esposizione di mezzi, accampamenti americani e tedeschi, mercatino, visite guidate alla mostra ’Terra di Nessuno’, esposizione del concorso fotografico 2024; dalle 11,30 balli boogie-woogie anni ’40; alle 12,30 conferenza storico-militare di Gibba Adventure. Pranzo aperto a tutti e alle ore 15 premiazione del fotoconcorso.