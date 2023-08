L’ultimo bando cinque anni fa

A fronte di 36 nuove licenze taxi messe a disposizione cinque anni fa, nel 2018, erano state 51 le domande di partecipazione al bando pubblicato dal Comune di Bologna e scaduto il 12 ottobre di quell’anno. Sette di quelle domande erano state presentate da persone disoccupate. Il 2018 è stato quindi l’ultimo anno in cui Palazzo d’Accursio ha pubblicato una procedura concorsuale (assessore Irene Priolo). Delle 36 licenze messe a bando allora, sei erano ‘prioritarie disabili’, con copertura sulle 24 ore per auto elettriche, ibride, a metano o Gpl. Mentre le altre 30 erano vincolate all’utilizzo di veicoli elettrici, in attuazione delle nuove linee del Pums per promuovere una mobilità urbana integrata e sostenibile.

Dopo quel bando, ben 20 licenze rimasero vacanti, e oggi in Comune si sta discutendo di rimettere a bando quella capienza per passare dagli attuali 722 permessi di guida a 742. Forse, perché non è scontato che tutte quelle caselle vengano occupate. Il Comune rivedrà i tassisti a cavallo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, e molto lascia presagire che possa trovarsi un accordo positivo tra le parti, con le auto bianche che potrebbero anche avere il limite dei 50 orari sulle corsie preferenziali, in deroga alla Città 30.