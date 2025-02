L’ultimo dono di Ilyas. Sette vite salvate

Ilyas Moutaraji ha perso la vita, giovanissimo, ma ha salvato quella di altre sette persone grazie agli organi che la famiglia ha voluto donare. A renderlo noto la madre, nei giorni scorsi, in un commovente post sui social network. Il 19enne martedì della scorsa settimana era in sella al suo Kymco 125 sulla Nazionale ad Altedo di Malalbergo e stava andando in direzione di Ferrara. Ad un certo punto, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrato con un pulmino, di una linea a chiamata, che proveniva dalla laterale via della Vita e si stava immettendo proprio sulla Nazionale. Le sue condizioni sono parse da subito molto gravi: Ilyas, che non ha mai ripreso conoscenza, è rimasto per giorni in Rianimazione al Maggiore dove si è spento, poi, nella mattinata di sabato. A ricordarlo, sui social, era stato anche il Veronelli, l’istituto alberghiero di Casalecchio e Crespellano che il ragazzo aveva frequentato: "Tutta la nostra comunità scolastica, a partire dalla dirigente, si stringe al dolore della famiglia".

A stringersi alla famiglia, con un monito per i più giovani, era stato anche il sindaco di Baricella Omar Mattioli: "Sono profondamente colpito e dispiaciuto per questa tragedia che ha colpito una famiglia di Baricella. L’ennesimo caso di una giovane vita spezzata da un incidente stradale ci deve far riflettere su quanto la vita sia precaria è appesa a un filo. A volte basta pochissimo, una distrazione, una manovra sbagliata, un azzardo sulla strada e tutto finisce in un attimo. L’invito che rivolgo a tutti i giovani è di avere il massimo della prudenza quando si guida". L’ultimo saluto al 19enne, che risiedeva a Baricella con la madre, sarà una camera ardente e si terrà domani, dalle 10 alle 16, alla casa funeraria Mario Biagi di Castel Maggiore, in via Chiesa 65b.

z. p.