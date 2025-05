L’ultimo giorno di Gaza, centinaia di persone al flash mob

Oggi è la giornata dell’Europa, ma non è un giorno da festeggiare. A Bologna, come in altre città si celebra ’L’ultimo giorno di Gaza’, un flash-mob promosso da scrittori e intellettuali italiani per fare luce ancora una volta sulla tragedia in Palestina e denunciare il ruolo dell’Europa "complice del genocidio".

Sono in centinaia a trovarsi nel pomeriggio in piazza Galvani, chiamati a raccolta dal Coordinamento Bologna per la Palestina, che aveva invitato a portare bandiere, kefie, cartelli, e pentole per fare rumore. "Siamo di fronte a uno sterminio. Quanti morti ancora dobbiamo aspettare? Siamo in un’Europa che non prende posizione, non fa iniziative, non si spende, non decide, non parla – spiega del Coordinamento –. Il silenzio è complice e noi non vogliamo vivere in questo silenzio".

Nel corso del presidio, letture di poesie, discorsi, e non si risparmiano slogan contro Israele, invocando lo "stop alle armi" verso lo Stato ebraico e la "Palestina libera dal fiume fino al mare".