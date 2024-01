L’ultimo lavoro di Servidori: "Un libro con i giovani al centro"

Alessandra Servidori presenta il suo lavoro ‘Alè’ oggi, alle 18, alla libreria.coop Zanichelli. Un volume descritto come "il racconto di una vita attraverso l’esperienza civica, sociale, economica e politica", che trae linfa vitale proprio dalla lunga esperienza di Servidori, tra i palazzi ministeriali e quelli accademici, fino ai tanti libri scritti. A dialogare con l’autrice di ‘Alè’ il giornalista Massimo Gagliardi, già vicedirettore del Carlino, la consigliera regionale Valentina Castaldini (Forza Italia) e la docente Barbara Maiani.

Come nasce l’incontro?

"Nasce coinvolgendo queste tre persone, che fanno parte del mio percorso di vita. Gagliardi è un mio amico, un professionista di grande sensibilità, mentre Castaldini è una giovane politica con grande talento e Maiani ha fatto esperienza con me al ministero del Lavoro".

Il libro come si sviluppa?

"È un lavoro che, ancora oggi, segna alcune problematiche attualissime che non siamo stati in grado di risolvere. Io metto in luce alcune cadute libere di argomenti come la sanità, la politica economica, l’utilizzo dei fondi Pnrr. Tutte discussioni ancora aperte...".

Che ragionamenti fa?

"Do un giudizio molto netto, come mio solito. Espongo un argomento e cerco di trovare soluzioni, fare proposte che partano da dalla mia esperienza personale. E mi concentro sui giovani".

Cosa pensa di loro?

"Sono molto disorientati, affaticati, sfiduciati e appesantiti. E penso che dovranno ribellarsi, prendere decisioni forti per invertire la rotta".

Francesco Moroni